В аэропорту Львова сообщили о задержке на несколько часов чартера авиакомпании Anda Air из Турции

Самолет задерживается в Анталии по решению авиакомпании.

В международном аэропорту «Львов» сообщили, что сегодня, 13 июля, вылет самолета компании Anda Air из Анталии (Турция) во Львов задерживается на несколько часов в связи с «решением авиакомпании».

Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Львов».

«Рейс SSV2170 Анталия-Львов задерживается с вылетом из Анталии до 14:00 (по плану 10:45). Ориентировочное время прибытия во Львов 16:10. Рейсы SSV2169 задерживается с вылетом из Львова в Анталии до 17:30 (по плану 14:30). Причина задержки - решение авиакомпании», - информирует аэропорт «Львов».

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Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня.

Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян провел расширенное совещание с участием представителей авиакомпаний и туристических операторов относительно ситуации с массовой отменой рейсов с украинскими туристами. Также он анонсировал, что со следующего года в Украине могут запретить использовать самолеты, срок эксплуатации которых превышает 20 лет.