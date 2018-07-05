Wizz Air ошибочно анонсировал запуск рейсов из Киева в Брюссель и Париж (обновлено)

Первоначально авиакомпания сообщила, что новые рейсы полетят в Париж и Брюссель из Киева, однако затем назвали этот анонс ошибкой.

Венгерский лоукостер Wizz Air ошибочно анонсировал запуск авиарейсов из Киева (Жуляны) в Брюссель (Бельгия) и Парижа (Франция).

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Так, днем 5 июля 2018 года в новостной рассылке от авиакомпании пользователи получили следующее сообщение, даже подкрепив его картой новых маршрутов из Киева: «Мы предлагаем вам новые варианты для путешествий из Киева (Украина) в скором времени! Наши новейшие добавленные направления WIZZ из Киева включают: Дортмунд, Мемминген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгаген», - говорится в сообщении.

Отметим, если в Дортмунд, Мемминген и Копенгаген Wizz Air уже летает из Киева, то в Брюссель и Париж – рейсов еще не было. При этом на сайте авиакомпании продажа билетов из Киева в Париж и Брюссель не открывалась.

Позже в пресс-службе Wizz Air заявили: "Информация о новых рейсах (из Киева - ред.), приведенная в сегодняшнем электронном бюллетене Wizz Air, является некорректной. Из Киева недавно авиакомпания открыла 4 новых рейсы в: Таллинн, Лиссабон, Берлин Шенефельд и Франкфурт. Wizz Air просит извинения за недоразумение".

Сейчас Wizz Air выполняет рейсы из трех украинских городов – Киева, Харькова и Львова – в ряд европейских городов.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, недавно авиакомпания Wizz Air объявила о новых правилах перевозки ручной клади.