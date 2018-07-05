В Раде предлагают ввести штрафы за задержку авиарейсов перевозчиками

Сейчас в законодательстве нет ни одного пункта об ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами в случае задержки рейсов, есть только отдельные пункты об ответственности за отмену авиаперелета.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 8548 о введении штрафов за задержку авиарейсов перевозчиками более чем на три часа.

Как отметил на своей странице в Facebook народный депутат Дмитрий Белоцерковец, сейчас в законодательстве Украины нет ни одного пункта об ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами в случае задержки рейсов, есть только отдельные пункты об ответственности за отмену авиаперелета.

«В этом вопросе мы предлагаем адаптировать украинское законодательство (Воздушный кодекс) к законодательству Европейского Союза. Документом предлагается предусмотреть денежную компенсацию пассажирам за задержку авиарейса более чем на три часа», - сообщил депутат.

Читайте такжеМИД призывает украинцев подавать коллективные иски к туроператорам из-за задержки авиарейсов

В частности, по мнению авторов законопроекта, компенсация для одного пассажира должна составлять 250 евро для рейсов на расстояние до 1500 километров; 400 евро - для рейсов от 1500 до 3000 километров и 600 евро для авиарейсов более 3500 километров.

«Однако, перевозчик не обязан выплачивать компенсацию, если сможет предоставить подтверждение того, что причиной отмены или задержки рейса было действие неопределенной силы или чрезвычайная ситуация, которую невозможно было предотвратить», - отметил Белоцерковец.

Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не смогли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, расположенного в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением туристов из Албании и Грузии.