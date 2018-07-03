Туристы со Львова больше суток не могут вылететь в Барселону из-за задержки рейса

Самолет должен был вылететь со Львова еще в 13 часов вчера, 2 июля. Перевозчик уже несколько раз переносил рейс.

Туристы со Львова уже больше суток не могут вылететь в испанскую Барселону.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь международного аэропорта «Львов» Ольга Ковалик, на данный момент самая большая задержка вылета со Львова туристов на чартерный рейс Барселона-Львов авиакомпании YanAir.

По ее данным, чартер должен был вылететь со Львова в Барселону еще в 13 часов вчера, 2 июля. Перевозчик, не объясняя причин, трижды переносил вылет.

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На данный момент аэропорт получил информацию от авиаперевозчика о том, что рейс №5202/5201 Барселона-Львов-Барселона авиакомпании YanAir снова переносится: вылет с предварительно заявленного в 17.35 переносится на 18.20 вторника.

По словам Ковалик, в аэропорту нет информации о количестве пассажиров на этот рейс, которые длительное время ожидают вылета. Она добавила, что информация о переносе рейсов постоянно появлялась на странице аэропорта в Facebook.

Также в настоящее время, по словам Ковалик, в аэропорту Львова продолжают ожидать вылета в Неаполь (Италия) 50 человек, рейса авиакомпании Ernest Airlines, отмененного в воскресенье, 1 июля. Как отметила Ковалик, их сегодня планируют отправить двумя рейсами до Неаполя, предварительно в 16.45 и в 20.00.

Также в аэропорту в настоящее время находятся пассажиры рейса в Батуми (Грузия), в настоящее время задержка вылета составляет два часа.

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Как отметила Ковалик, отмены и переносы рейсов не зависят от аэропорта, который сейчас имеет возможность принять все самолеты.

Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением туристов из Албании и Грузии.

Сегодня, 3 июля, министр инфраструктуры Владимир Омелян после совещания с туроператорами и авиакомпаниями заявил о преодолении туристического коллапса.

Министр анонсировал появление к концу недели рейтинга авиакомпаний и проведения Госавиаслужбой полной технической ревизии самолетов, которые осуществляют нерегулярные перевозки пассажиров.