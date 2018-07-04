Добраться до Азовского моря станет проще: поезд из Киева в Бердянск будет курсировать ежедневно

Количество рейсов поезда Киев – Бердянск на лето увеличили в два раза. Это позволит большему количеству пассажиров добраться к местам отдыха на Азовском море.

Государственная акционерная компания «Укрзализныця» приняла решение о том, что с 6 июля по 22 августа поезд № 228 Киев – Бердянск будет курсировать ежедневно вместо обычного графика «через день», что позволит большему количеству пассажиров добраться к местам отдыха на Азовском море.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Из Киева поезд ежедневно будет отправляться в 19:38 и прибывать в Бердянск в 10:45. В обратном направлении отправление из Бердянска в 17:05 и прибытие в Киев в 10:26. Поезд будет останавливаться на станциях им. Тараса Шевченко, Знаменка, Пятихатки, Днепр-Главный и других», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летний период назначила 23 поезда в южном направлении, а также увеличила периодичность курсирования ряда круглогодичных поездов.