Лоукостер Wizz Air отменил бесплатную перевозку ручной клади в салоне самолета

13:17, 22 июня 2018
Новости туризма
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Ручной багаж теперь будут размещать в грузовом отсеке / фото avianews.com

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Как сообщает пресс-служба компании, из-за ограниченного количества мест на борту она не может гарантировать пассажирам пронос ручной клади в салон самолета.

При этом авиаперевозчик оставляет такое право для пассажиров с «Wizz Priority» – услугой приоритетной посадки.

«Ручная кладь всех пассажиров, которые не приобрели Wizz Priority, будет размещена в грузовом отсеке воздушного судна и сможет быть забрана на багажном поясе в аэропорту прибытия», – отметили в Wizz Air.

Лоукостер уточнил, что «Wizz Priority» не предоставляет приоритетных преимуществ при регистрации и контроле безопасности. «Если вы заинтересованы в ускорении прохождения контроля безопасности, воспользуйтесь программой Security Fast Trackservice!», – добавили в пресс-службе.

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Теги: #Wizz Air#лоукостер