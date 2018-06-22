Лоукостер Wizz Air отменил бесплатную перевозку ручной клади в салоне самолета

Авиаперевозчик оставляет право на пронос ручной клади в салон самолета для пассажиров с услугой приоритетной посадки.

Венгерский лоукостер Wizz Air заявил о введении новых правил перевозки ручной клади на своих рейсах.

Читайте такжеWizz Air запустил однодневные скидки 20% на все авиарейсы

Как сообщает пресс-служба компании, из-за ограниченного количества мест на борту она не может гарантировать пассажирам пронос ручной клади в салон самолета.

При этом авиаперевозчик оставляет такое право для пассажиров с «Wizz Priority» – услугой приоритетной посадки.

«Ручная кладь всех пассажиров, которые не приобрели Wizz Priority, будет размещена в грузовом отсеке воздушного судна и сможет быть забрана на багажном поясе в аэропорту прибытия», – отметили в Wizz Air.

Лоукостер уточнил, что «Wizz Priority» не предоставляет приоритетных преимуществ при регистрации и контроле безопасности. «Если вы заинтересованы в ускорении прохождения контроля безопасности, воспользуйтесь программой Security Fast Trackservice!», – добавили в пресс-службе.