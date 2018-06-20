В аэропорту Дубая для транзитных пассажиров запустили виртуальные экскурсии по эмирату

Интерактивная цифровая инсталляция как раз и предназначена для транзитных пассажиров и содержит контент о туристических продуктах Дубая на восьми языках.

Инсталляция под названием MyDubai Experience установлена в Терминале 3 Дубайского международного аэропорта и приглашает транзитных пассажиров на виртуальную экскурсию по эмирату.

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В прошлом году международный авиахаб Дубая обслужил 89 млн пассажиров, из них 70 млн путешествовали транзитом, передают russianemirates.com.

Правительство ОАЭ объявило о ряде инициатив для туристов: так, транзитные туристы будут освобождены от визовых сборов на двое суток, 96-часовое пребывание в ОАЭ обойдется всего в 50 дирхамов.

Интерактивная цифровая инсталляция как раз и предназначена для транзитных пассажиров и содержит контент о туристических продуктах Дубая на восьми языках. Пассажиры смогут зарегистрироваться и составить для себя программу пребывания на 2 дня по интересам и одновременно с этим принять участие в лотерее и выиграть каникулы в эмирате.

В дальнейшем здесь появятся две фотобудки, в которых пассажиры смогут фотографироваться и накладывать фильтры, а значит – и разместить воспоминания о приятном моменте в социальных сетях. Таким образом, миллионы пассажиров вдохновятся на возвращение в Дубай, считают в Dubai Tourism.