В дьюти-фри аэропорта Дубая продан самый дорогой виски в истории (фото)
18:08, 26 апреля 2018Новости туризма
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В аэропорту Дубая проданы две бутылки алкоголя на общую сумму $1,2 млн.
В аэропорту Дубая проданы две бутылки алкоголя стоимостью $1,2 млн \ russianemirates.com
Магазин беспошлинной торговли Le Clos, расположенный в аэропорту Дубая, продал две винтажные бутылки виски на общую сумму 4,4 млн дирхамов ($1,2 млн), что является абсолютным рекордом стоимости алкоголя.
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Две чрезвычайно редкие бутылки The Macallan 1926 с наклейками, нарисованными художниками Питером Блейком и Валерио Адами, были приобретены неизвестным коллекционером на этой неделе, передает Lovin Dubai.
The Macallan 1926 – один из самых дорогих виски, его разлили в бутылки в 1986 году, а до этого он находился в бочке.
The Macallan 1926 – один из самых дорогих виски \ lovindubai.com
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