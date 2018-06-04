Украинская авиакомпания открыла международный рейс из Одессы в Барселону

Рейсы в Барселону будут вылетать из Одессы еженедельно, по субботам.

Украинская авиакомпания YanAir и туристический оператор Join Up открыли прямое воздушное сообщение между Одессой и Барселоной.

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Как сообщается на сайте Международного Аэропорта Одесса, первый самолет отправился в рейс 2 июня. Отныне они будут выполняться еженедельно, по субботам.

Отмечается, что в ближайшее время одесситов также ожидают новые направления от туроператора: Римини (Италия) и Тиват (Черногория).

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

В состав флота YanAir входит два самолета Boeing B737-400, два самолета Boeing B737-300, Airbus A320 и Airbus A321.

Ранее сообщалось, YanAir возобновила рейсы Одесса - Тель-Авив (Израиль).