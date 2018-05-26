Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Украинская авиакомпания YanAir возобновила рейсы Одесса - Тель-Авив (Израиль).

Как сообщили УНИАН в международном аэропорту «Одесса», 24 мая указанная авиакомпания выполнила свой первый в этом году регулярный рейс между Одессой и Тель-Авивом.

«Отныне рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям», - сообщили в аэропорту.

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По четвергам вылет из Одессы в 14.00, прибытие в Израиль - в 16.50. Обратный вылет - в 9.30, прибытие в Украину - в 12.20.

По воскресеньям отправление из Одессы - в 17.00, прибытие в Тель-Авив — в 19.50. Вылет из Тель-Авива - в 20.40, прибытие в Одессу - в 23.30.

Продолжительность полета - 2 часа 50 минут. Рейсы выполняются на самолетах Boeing 737-400.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

В состав флота YanAir входит два самолета Boeing B737-400, два самолета Boeing B737-300, Airbus A320 и Airbus A321.

Как сообщал УНИАН, эстонская авиакомпания Nordica Aviation возобновила рейсы Одесса-Таллинн.