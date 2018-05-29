Киев вошел в тройку самых дешевых крупных городов мира

Эталоном была взята стоимость проживания в Нью-Йорке, которая имеет индекс 100.

Киев занял 75 позицию среди 77 крупнейших городов мира по стоимости проживания.

Об этом свидетельствуют данные инвестиционной банковской компании UBS.

Для анализа цен компания создала стандартизированную корзину из 128 товаров и услуг, которая повторяет расходы и потребление типичной Европейской семьи из трех человек. Пооскольку потребительские привычки и предпочтения сильно варьируются от страны к стране, если продукты не были доступны в некоторых городах или отклонялись слишком далеко заданных параметров, иногда использовались местные репрезентативные заменители.

Єталоном была взята стоимость проживания в Нью-Йорке, которая имеет индекс 100. Индекс других стран вычислялся относительно нью-йоркского. Всего в рейтинг входят 77 городов.

Таким образом "Большое яблоко" оказалось на пятом месте. Выше Нью-Йорка по стоимости расположены Копенгаген, Осло, Женева и самый дорогой - Цюрих.

Украинская столица обошла по дороговизне только нигерийский город Лагос и египетский Каир, оказавшись на 75 строчке.

Как сообщал УНИАН, CNN назвал лучшие города Украины для туристов.