Киев вошел в тройку самых дешевых крупных городов мира

20:41, 29 мая 2018
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

Об этом свидетельствуют данные инвестиционной банковской компании UBS.

Для анализа цен компания создала стандартизированную корзину из 128 товаров и услуг, которая повторяет расходы и потребление типичной Европейской семьи из трех человек. Пооскольку потребительские привычки и предпочтения сильно варьируются от страны к стране, если продукты не были доступны в некоторых городах или отклонялись слишком далеко заданных параметров, иногда использовались местные репрезентативные заменители.

Рейтинг городов по стоимости проживания / ubs.com

Єталоном была взята стоимость проживания в Нью-Йорке, которая имеет индекс 100. Индекс других стран вычислялся относительно нью-йоркского. Всего в рейтинг входят 77 городов.

Таким образом "Большое яблоко" оказалось на пятом месте. Выше Нью-Йорка по стоимости расположены Копенгаген, Осло, Женева и самый дорогой - Цюрих.

Украинская столица обошла по дороговизне только нигерийский город Лагос и египетский Каир, оказавшись на 75 строчке.

Как сообщал УНИАН, CNN назвал лучшие города Украины для туристов.

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Теги: #рейтинг#Киев