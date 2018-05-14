Пара нудистов из Финляндии запустила сайт по поиску жилья для туристов-единомышленников

Сайт также предлагает преимущества хозяевам-нудистам.

Пара из Финляндии запустила сайт по частной аренде жилья NaturistBnB для туристов-нудистов, чтобы помочь им подыскать место для отдыха, где они смогут в полной мере расслабиться, никого не смущая.

Как сообщает Independent, новый сервис бронирования, выполненный в стиле популярного сервиса по аренде апартаментов Airbnb, запустился в начале 2018 года и на данный момент может предложить заинтересованным путешественникам более 200 объектов недвижимости по всему миру. В основном это дачные домики, и их количество постоянно растет. Среди прочего, здесь можно найти предложения в себя Северном Лондоне, Валенсии и даже штате Индиана.

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Отмечается, что с момента запуска сервиса уже были забронированы десятки мест размещения, а первые поездки должны состояться в июне этого года.

Финская пара Петри и Минна Карьялайнен задумалась о запуске такого сервиса после того, как сами с толкнулись с поиском «naturist-friendly» жилья во время своих путешествий. Ведь даже в тех местах, где рядом расположены специализированные места для туристов, предпочитающих отдыхать голышом, зачастую останавливаются люди, которые не так лояльно относятся к такому отдыху. В то же время, далеко не все туристы-нудисты хотят останавливаться в слишком массовых специализированных местах.

По словам создателей сайта, их ресурс предлагает путешественникам-нудистам «свободу и безопасность, а также уверенность, что в месте размещения можно носить настолько мало одежды, насколько вам хочется, при этом никого не оскорбляя».

При этом сайт предлагает преимущества хозяевам-нудистам, которые и сами не против появляться обнаженными в присутствии гостей. Ведь, по словам организаторов сайта, у них был опыт размещения своего жилья на Airbnb, однако после того, как они указали в описании своего предложения «одежда необязательно», бронирования их жилья резко упали.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года в Париже появился первый парк для нудистов.