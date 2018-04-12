Воздушный плацкарт: в самолетах Airbus появятся лежачие места для трансатлантических перелетов

Проект предусматривает, что авиакомпании смогут устанавливать новые модули в багажных отсеках на нижних палубах самолетов во время обслуживания между выполнением рейсов вместо стандартных грузовых контейнеров.

Airbus совместно с Zodiac Aerospace представил проект по установке спальных модулей в самолеты, которые уже окрестили «плацкартом в воздухе» из-за схожести компоновки с плацкартными вагонами.

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Проект предусматривает, что авиакомпании смогут устанавливать новые модули в багажных отсеках на нижних палубах самолетов во время обслуживания между выполнением рейсов вместо стандартных грузовых контейнеров. Инициатива должна помочь авиаперевозчикам более эффективно использовать свободное пространство на нижней палубе в случае, если оно не было заполнено грузом или багажом, передает AviaNews.

Помимо спальных модулей инициатива позволит также создавать общественные зоны, например площадки для детских игр, конференц-залы или лаунж-зоны.

Как заявили в Airbus, проект уже получил позитивные отклики от нескольких авиакомпаний после показа первых пакетов.

Готовое решение в Airbus планируют предложить авиаперевозчикам уже к 2020 году. Первоначально оно будет доступно для самолетов типа А330, а в дальнейшем - для A350 XWB.