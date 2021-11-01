Осенние Альпы, ледник, Колыбель радуг и пивоварни. Что увидеть на окраинах Зальцбурга

Пещера, в которой рождаются радуги, ледник, который не тает более 200 тысяч лет, золотокопальни и одни из старейших пивоварен Европы – чем не повод поехать на уик-энд в старый добрый Зальцбург? И даже если вы уже были в этом замечательном городе и не ожидаете увидеть что-то новое, поверьте, окрестности еще могут вас поразить так, что точно захочется вернуться сюда вновь.

Долгая дорога в Европу

Путешествие по машине в Европу во время пандемии коронавируса – еще то удовольствие. Тем не менее, два года вынужденного "сидения" в четырех стенах, а то и вовсе в пределах одной страны и даже области, так надоели, что мы решили решиться на поездку в старую добрую Европу, в частности, в австрийский Зальцбург. И это, несмотря на предостережения относительно пересечения границы, которые оказались не напрасными…

К сожалению, из-за пандемии на протяжении последних парочки лет вырваться в Европу на машине практически нереально. Жесткие требования при въезде и усиленный контроль привели к огромным очередям на границе, практически исключив даже мысль о путешествии: мало кому хочется стоять по нескольку часов в очередях, а летом такое "счастье" могло длиться и 19 часов, и сутки.

Мы тоже стояли, и долговато. Поэтому сразу маленький лайфхак для тех украинцев, которые путешествуют на автомобиле и заезжают в Европу через украинско-венгерскую границу: если в пункте пропуска "Чоп-Загонь" еще на подъезде к КПП много автомобилей, не тратьте времени, разворачивайтесь на Дзвинкове или на Береговое – там обычно очереди меньше.

Подготовка к поездке – тоже невеселая штука, особенно когда беспокоишься о том, чтобы тебя впустили в другую страну, не "посадили под замок" на две недели из-за карантина, чтобы не придрались к украинским ковид-сертификатов и так далее, и тому подобное. Поскольку туроператоры говорили одно, а интернет – другое, мы проконсультировались в посольстве Австрии в Киеве. Там уточнили, что беспроблемным въезд для туристов будет только в том случае, если родители вакцинированы и имеют соответствующие сертификаты, а несовершеннолетние дети этих родителей имеют действующие негативные ПЦР-тесты. Надо сказать, что заветный файлик с четырьмя справками мы исправно выдавали пограничникам на каждой границе, но так жестко, как в Зальцбурге при входе в паб, наши тесты не проверяли нигде! Но об этом – чуть позже.

Одним словом, после нашего путешествия можно сказать, что беспроблемные поездки на автомобиле в страны Шенгенского пространства для нас все еще остаются недостижимой мечтой, особенно в период отпусков или длительных уик-эндов. Складывалось впечатление, что на долговременные октябрьские выходные (14-17 октября) из Украины в Европу пытались выехать тысячи украинцев, и очереди в пунктах пропуска были соответствующие. Стоя в очереди с семи утра до почти второго часу дня, нам так все надоело, что мы уже готовы были бросить мечту о Зальцбурге и Глосглокнере, и так бы и поступили, если бы не оплаченный отель…

Высокогорная дорога Глоскглокнер – десятки километров невероятных пейзажей

Середина октября, на которую пришлось наше путешествие, наверное, самое удачное время года для поездок в горы – от разнообразия красок дух захватывало! Правда, надо признать, что солнца мы ждали долго, не хотелось в горы в дождь и туман – ничего не увидишь. К счастью, 14-18 октября были идеальными в этом смысле – поездка стала сплошным наслаждением! На фоне гор, раскрашенных в желтые и багровые цвета, зеленые альпийские луга с пятнисто-коричневыми (а не фиолетовыми!) коровками и нарядными домиками выглядели просто сказочно.

А когда еще к этому всему добавились пики заснеженных скал, то нам просто хотелось чуть ли не на каждом километре останавливаться и делать фото или снимать видео. Однако никакие фотографии или видеозаписи того величия и красоты не передают…

Собственно первый пункт плана – высокогорная дорога Глосглокнер (на немецком – Großglockner или же Großglockner High Alpine Road) длиной 48 километров. Это просто фантастическая панорамная дорога, которая соединяет две земли Австрии – Зальцбург и Каринтию, и дает возможность полюбоваться горными пейзажами природного национального парка Высокий Тауэрн. Как пишут путеводители и рассказывают гиды, это одна из самых знаменитых горных дорог в мире и одно из самых популярных мест для посещения в Австрии.

А теперь представьте, что все эти 48 километров дороги, построенной еще в 1935 году, просто в идеальном состоянии! Так, за более чем 80 лет дорогу ремонтировали и расширяли неоднократно, но... Сейчас это идеально расчищенная от снега (да, в октябре он уже лежал, и местами – до полуметра), подсыпанная солью или чем-то подобным, оборудованная всеми необходимыми разметками, знаками, паркингами, "кармашками" на обочинах, бесплатными туалетами и тому подобным трасса.

За въезд, к слову, надо заплатить – с авто берут обычно 37 евро, если едете в автобусе – то в пределах 4-6 евро с человека. В разное время года бывают акционные предложения, за которыми стоит следить на сайте нацпарка www.grossglockner.at. И нам тоже повезло: поездка обошлась на десяток евро дешевле. Но при этом не стоит забывать, что дорога открыта преимущественно с мая по октябрь, в зимние месяцы по ней проехать бывает нереально из-за сильных снегопадов, метели и гололеда. Однако и в осеннюю пору надо быть внимательными, потому что вся дорога – сплошные серпантины: на трассе 36 полноценных разворотов на 180 градусов. Все это выглядит хорошо с точки зрения пассажира, но не водителя.

Вдоль всей трассы расположены небольшие паркинги, заведения для перекусов и отдыха. А вот заправочных станций здесь не найдете, поэтому если планируете доехать исключительно до крайней точки на верхушке – турцентра Франца Иосифа и обратно, то учтите протяженность дороги и обогрев машины, потому что долить горючего просто негде.

Финишная прямая – вершина императора Франца Иосифа. На ней расположен одноименный туристический центр. Внизу, в углублении между ней и самой верхушкой Глосклокнер (3798 метров), ледник Пастерце – самый большой в Австрии. Спустился он в эту долину, как говорят местные, более двухсот тысяч лет. Протяженность ледника 9 километров, максимальная толщина льда – 120 метров. Нам практически не удалось полюбоваться этим явлением природы, ибо спуститься в это время года ко льду уже нереально, ко всему прочему, он был присыпан снегом, но очертания ледника тоже поразительны. Летом, как рассказывают знакомые, которым посчастливилось видеть это чудо, ледник поражает бирюзово-голубым цветом со спиралевидными углублениями.

От самого туристического центра на возвышении горы и вдоль ледника проложены 6 тоннелей, по которым можно прогуляться. Эти штольни являются своеобразным музеем золотокопальни, которая когда-то, очевидно, здесь была расположена. На пути – маленькое высокогорное озеро, в расколах скалы слышны перестукивания молотков, аура таинственности и полумрак создают соответствующую атмосферу, а туристические указатели и стенды рассказывают о нелегкой истории поисков драгоценных металлов в Альпах. И это тоже очень увлекательно.

В самом турцентре расположен очень уютный ресторанчик. Что нас удивило, цены здесь, на верховье Альп, такие же, как внизу, в Зальцбурге, но доставить продукты сюда наверняка в разы дороже. 80 евро на четверых с напитками, первым и вторым и десертами – это стандартный чек в Австрии за сытный обед для семьи. Но поверьте, ароматный травяной чай с яблочным штруделем, политым ванильным кремом, напротив панорамного окна с видом на гору Глосглокнер – такое удовольствие дорогого стоит.

Старейшие пивоварни Европы

А теперь представьте паб, который может легко вместить полторы тысячи человек, и это не учитывая летнюю террасу! Пивоварня "Августинер Брой", которую основали монахи и с тех пор берегут секреты варки хмельного напитка, работает без перерыва с 1621 года. Эта "точка" ждет туристов уже внизу, по возвращению в Зальцбург. К слову, попали мы в него где-то в 19:00 по Киеву, и нам очень повезло, потому что в такое время паб еще не заполнен до основания, а уже через час в его залах негде было яблоку упасть!... Если вы планируете сюда попасть, лучше забронируйте место заранее.

Собственно сам "Августинер" – здание бывшего монастыря с несколькими просторными залами и большой террасой – расположен практически у подножия Замковой горы в Зальцбурге. Чтобы попасть в середину, у нас попросили ковид-паспорта, действующие ПЦР-тесты для детей (для них здесь подают не пиво, а лимонады), загранпаспорта, а потом нужно еще и заполнить анкеты, указать место жительства и тому подобное. И если на нескольких границах наши документы разве что быстро проглядывали, то здесь настолько тщательно выверяли всю информацию, что на мгновение показалось – мы в полиции…

Внутри заведения сразу бросается в глаза огромная стойка с пивными кружками разных размеров: выбираете то, что подходит по размеру (и литровых практически нет), охлаждаете в родниковой воде, которая тут же течет из фонтана, оплачиваете напиток и направляетесь к огромной бочке с пивом... В большинстве залов самообслуживание: избранные блюда и напитки сами несете к столику. В помещениях большие и добротные деревянные столы и стулья, высокие потолки и окна, и впечатление, что сидишь в одной большой компании, которая веселится, поет, стучит бокалами о стол.

Видно, что здесь собираются не только выпить пива, но и посмаковать местной едой. Отдельно парами сидят пожилые австрийцы, среди них молодые люди с детьми – здесь всем нравится. Традиционно в таком месте мы попробовали рульку (свиное колено, вываренное в пиве и запеченное на огне), квашеную капусту к нему, картошку. Все это кладут на большие картонные тарели, к мясу добавляют горчицу, а кушать надо небольшими деревянными вилками-палочками. И если сперва мы озаботились тем, как справиться такими приборами, то за несколько минут научились: вкусно было так, что хотелось пальцы съесть! Пиво, между прочим, тоже на высоте, и желательно пробовать разные сорта.

Другая пивоварня, которую удалось посетить, уже скорее почтенный ресторан, расположенный у подножия замка в центре Зальцбурга – "Штигль" (Stiegl). Говорят, что она еще старше "Августинера" – первые упоминания датируются 1492-м, и с тех пор и по сей день пивоварня ни разу не останавливалась! Сегодня это самый популярный бренд пива в Австрии (в основном, линейка лагеров).

В "Штигель" попасть тоже нелегко, места бронируют заранее как семьи с детьми, так и компании. Здесь поразила полная тишина, вернее – отсутствие музыки в залах. Официанты вежливо обслуживают, шутят, советуют те или иные блюда и напитки. Среди пивных сортов мы попробовали все "женские" – и лимонное, и грейпфрутовое, и другие. А вот в еде предпочтение отдали блюдам от шеф-повара, и не пожалели: за предыдущие дни традиционные австрийские шницели с картошкой надоели, и чего-то нового хотелось невероятно.

В конце решили попробовать и расхваленный местный десерт Нокерльн, который символизирует три холма вокруг города. В меню прочитали предупреждение – он рассчитан минимум на 2 человек, но, поужинав, мы попросили 4 вилки, потому что после мяса и пива места для сладкого не оставалось. Ну, что сказать, чтобы никого не обидеть? Понимаю, что на вкус и цвет товарища нет, но... Нокерльн – это фактически взбитый с сахаром яичный белок, запеченный в виде трех холмов, к которому подают джем и ванильный крем. Штрудель вкуснее, честное слово…

Колыбель радуги

Еще одна запланированная поездка в природный заповедник – на расстоянии нескольких километров от городка Санкт-Йохан, или же в 65 км от Зальцбурга. Именно здесь расположена так называемая Колыбель радуги или же Лихтенштейнское ущелье – одно из самых глубоких и длинных в Европе. В свое время оно образовалось благодаря леднику, который медленно передвигался по этой территории и постепенно сформировал глубокое ущелье длиной 4 км.

Само ущелье является природным заповедником, и вход на его территорию тоже платный: 9,50 евро мы платили за взрослого и по 6 за каждого несовершеннолетнего ребенка. Для коллективных посещений здесь есть скидки.

В конце прошлого века в ущелье построили дорожку протяженностью чуть меньше километра, что позволяет осмотреть ущелье изнутри и сделать прекрасные фото. Тропу проложили местами в скале, а местами она проходит по металлическим навесным мостикам над стремительным потоком на дне ущелья. Водопад, к которому ведет дорога, высотой 150 метров, кажется, что выныривает из середины скалы. Стены ущелья в самом высоком месте достигают 300 метров и отвесные настолько, что солнце сюда попадает на короткое время в полдень. Если повезет подойти к водопаду в такое время, когда солнечный свет как раз пробивается через крутые стены, то можно увидеть, как в фонтане капель образуются яркие радуги. Это зрелище тоже из тех, которым можно наслаждаться и наслаждаться…

И самое обидное, что все сделанные фото не передают ни на йоту всего величия заснеженных Альпийских вершин, красоты ущелья радуг и зальцбургских пейзажей. Однозначно, что все это надо видеть своими глазами и, возможно, неоднократно.

Наталья Петервари

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