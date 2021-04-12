Во Франции депутаты проголосовали за закон, который предусматривает приостановку внутренних авиарейсов, имеющих альтернативу в виде прямого поезда с продолжительностью поездки менее чем два с половиной часа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Это приведет к отмене коротких внутренних рейсов из аэропорта Орли, к югу от Парижа, в Нант и Бордо, хотя соединительные рейсы через аэропорт Шарль де Голль / Руасси, к северу от французской столицы, будут продолжаться.
Созданная президентом Франции Эммануэлем Макроном климатическая комиссия сначала рекомендовала отменить все рейсы между городами, где существовала альтернатива прямого поезда с продолжительностью поездки менее чем четыре часа.
Однако это требование было сокращено до двух с половиной часов после решительных возражений со стороны некоторых регионов и авиакомпании Air France-KLM, которая, как и другие авиаперевозчики, сильно пострадала от местных и международных ограничений на путешествия в связи с пандемией.
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Год назад французское правительство согласовало займ на 7 миллиардов евро для Air France-KLM при условии отмены определенных внутренних рейсов.
Исполнительный директор Air France-KLM Бенджамин Смит заявил, что авиакомпания стремится уменьшить количество своих французских внутренних маршрутов на 40% к концу этого года.
Французская ассоциация потребителей UFC-Que Choisir призвала депутатов сохранить четырехчасовую рекомендацию и придать новому закону "некоторую суть ..., а также гарантировать, что SNCF (французская национальная железная дорога, - ред.) не воспользуется возможностью искусственно увеличить свои цены или ухудшить качество железнодорожного обслуживания".
Ассоциация добавляет, что запрет на внутренние рейсы, если есть альтернатива поезду в течение менее четырех часов, окажет "реальное влияние" на снижение выбросов CO2 и не окажет негативного влияния на время поездки и цены.
"В среднем самолет выбрасывает в 77 раз больше СО2 на пассажира, чем поезд на этих маршрутах, хотя поезд дешевле, а потерянное время ограничено 40 минутами", - сказано в сообщении.
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