Сперва предлагалось отменить все авиарейсы между городами, где существовала альтернатива прямого поезда с продолжительностью поездки менее четырех часов.

Во Франции депутаты проголосовали за закон, который предусматривает приостановку внутренних авиарейсов, имеющих альтернативу в виде прямого поезда с продолжительностью поездки менее чем два с половиной часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Это приведет к отмене коротких внутренних рейсов из аэропорта Орли, к югу от Парижа, в Нант и Бордо, хотя соединительные рейсы через аэропорт Шарль де Голль / Руасси, к северу от французской столицы, будут продолжаться.

Созданная президентом Франции Эммануэлем Макроном климатическая комиссия сначала рекомендовала отменить все рейсы между городами, где существовала альтернатива прямого поезда с продолжительностью поездки менее чем четыре часа.

Однако это требование было сокращено до двух с половиной часов после решительных возражений со стороны некоторых регионов и авиакомпании Air France-KLM, которая, как и другие авиаперевозчики, сильно пострадала от местных и международных ограничений на путешествия в связи с пандемией.

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Год назад французское правительство согласовало займ на 7 миллиардов евро для Air France-KLM при условии отмены определенных внутренних рейсов.

Исполнительный директор Air France-KLM Бенджамин Смит заявил, что авиакомпания стремится уменьшить количество своих французских внутренних маршрутов на 40% к концу этого года.

Французская ассоциация потребителей UFC-Que Choisir призвала депутатов сохранить четырехчасовую рекомендацию и придать новому закону "некоторую суть ..., а также гарантировать, что SNCF (французская национальная железная дорога, - ред.) не воспользуется возможностью искусственно увеличить свои цены или ухудшить качество железнодорожного обслуживания".

Ассоциация добавляет, что запрет на внутренние рейсы, если есть альтернатива поезду в течение менее четырех часов, окажет "реальное влияние" на снижение выбросов CO2 и не окажет негативного влияния на время поездки и цены.

"В среднем самолет выбрасывает в 77 раз больше СО2 на пассажира, чем поезд на этих маршрутах, хотя поезд дешевле, а потерянное время ограничено 40 минутами", - сказано в сообщении.

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Автор: Александр Топчий