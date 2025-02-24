Украинцы могут получить паспорт ЕС быстро и без инвестиций сразу в нескольких странах.

Полномасштабная война в Украине привела к тому, что много украинцев начали искать безопасное место за границей. Сначала некоторые получили временную защиту, но затем возник другой вопрос: в какой стране можно быстро получить гражданство? Рассказываем, какие страны Европы предлагают самое доступное гражданство без инвестиций и где украинцам легче всего получить гражданство.

В какой стране можно быстро получить гражданство

Украинцы, уехавшее за границу, часто ищут, в какой стране можно быстро получить гражданство, чтобы не ждать долгие годы. Самыми оперативными вариантами являются страны с репатриационными программами и сокращенным сроком натурализации.

В Румынии и Болгарии процесс получения паспорта через подтверждение происхождения длится около двух лет, что делает эти страны лидерами по скорости оформления.

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Страны, где самое быстрое гражданство, в которых процесс оформления документов занимает минимум времени и не требует огромных затрат:

Румыния – гражданство можно получить всего за 1-2 года, при этом не требуется постоянно проживать в стране.

Болгария – процесс занимает 1,5-2 года, достаточно подтвердить болгарское происхождение.

Испания – гражданство через натурализацию за 2 года (для большинства иностранцев требуется 10 лет).

Отдельно стоит отметить Мальту, где есть возможность оформить паспорт за 1-3 года, но для этого требуется соответствовать определенным критериям, включая вклад в экономику страны или длительное легальное проживание.

Где украинцам легче всего получить гражданство

Украинцам доступен ряд упрощенных схем получения гражданства. В Польше можно оформить паспорт через брак с гражданином Польши (через 3 года совместного проживания), через программу "Карта поляка" (при наличии польских корней) или через натурализацию за 8 лет (для носителей польской культуры – 1-3 года).

В Испании достаточно прожить 2 года, чтобы подать заявление на гражданство, при этом не требуется сложных условий или инвестиций. В Португалии тоже действует одна из самых лояльных систем натурализации: через 5 лет можно получить паспорт, не отказываясь от украинского гражданства и не имея высокого дохода.

Еще один вариант – Греция, где украинцы могут получить гражданство через натурализацию за 7 лет, но этот срок может быть сокращен до 3 лет при активном участии в жизни страны (например, через обучение в греческих вузах или ведение бизнеса).

В какой стране Европы проще всего получить гражданство

Если вас интересует, в какой стране Европы проще всего получить гражданство, стоит учитывать, какие условия придется выполнить.

Румыния и Болгария предлагают один из самых легких вариантов: если у вас есть этнические корни, можно просто подать документы и получить гражданство без проживания. Испания выделяется коротким сроком натурализации – всего 2 года.

Еще один привлекательный вариант – Португалия, где срок натурализации составляет всего 5 лет вместо 7-10, как в большинстве других государств ЕС, а требования к доходу, экзаменам и инвестициям остаются минимальными. Это делает страну одной из самых удобных для тех, кто хочет получить гражданство ЕС без сложных условий.

Самое доступное гражданство без инвестиций

Для многих важно, какое гражданство легче всего получить украинцу, если нет возможности вкладывать деньги. Румыния и Болгария позволяют получить паспорт бесплатно, если подтвердить этническое происхождение. Польша предлагает возможность гражданства также без финансовых вложений.

А Португалия дает шанс получить паспорт без необходимости инвестиций, строгих экзаменов или высоких доходов. Это одно из самых доступных гражданств ЕС.

Какое гражданство легче всего получить украинцу

Украинцам доступны несколько вариантов для получения гражданства ЕС:

Испания – можно оформить паспорт через 2 года проживания, что является одним из самых коротких сроков в Европе.

Румыния и Болгария – быстрые программы репатриации без требования к проживанию.

Польша – гражданство через брак или польские корни.

Португалия – минимальные требования к заявителям и короткий срок натурализации.

То, какое гражданство легче всего получить украинцу, зависит от конкретных условий. Если нужно максимально быстро – Румыния и Болгария, если комфортная жизнь – Испания или Португалия.

Самые простые страны для получения гражданства

Некоторые страны предлагают значительно упрощенные процедуры натурализации. Если говорить о том, где легче всего получить гражданство ЕС, то лидируют несколько государств:

Румыния и Болгария – паспорт за 1-2 года.

Польша – гражданство через 3-8 лет.

Испания – паспорт за 2 года.

Португалия – гражданство через натурализацию через 5 лет.

Украинцам доступно несколько вариантов получения европейского гражданства. Каждая из этих стран предлагает свои условия, и выбор зависит от ваших возможностей: нужны ли корни, готовы ли вы прожить несколько лет в стране, хотите ли получить паспорт ЕС без необходимости инвестировать.

В зависимости от страны, гражданство дает право на свободное проживание, работу, образование, доступ к медицинской помощи и социальным льготам. Главное – собрать все документы и воспользоваться самыми выгодными условиями для оформления гражданства.

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