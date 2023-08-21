Чтобы не "влететь в кругленькую сумму", путешественники должны быть очень внимательны на стадии покупки авиабилета.

Ирландский лоукостер Ryanair известен как одна из самых бюджетных авиакомпаний мира. В то же время, он использует немало уловок, чтобы в конечном итоге пассажир заплатил больше, чем изначально стоил билет.

Издание Sun Online Travel подробно описало четыре наиболее распространенных уловки, с помощью которых цена на рейс Ryanair может вырасти, если пассажиры не будут осторожны.

Дополнительный багаж

Пассажирам, которые выбирают базовый тарифа Ryanair, разрешается провоз небольшого багажа размером 40 см x 25 см x 20 см, и персонал лоукостера обычно очень тщательно его измеряет в аэропорту.

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При выборе варианта "только маленькая сумка" пассажиров предупреждают: "Если вы возьмете вторую сумку или если ваша сумка будет слишком велика, чтобы поместиться под сиденьем, с вас будет взиматься сбор в размере до 69,99 евро или эквивалент в местной валюте на выходе на посадку".

Если пассажир осознает, что не сможет уместить все свои вещи в одну маленькую ручную кладь, ему стоит позаботиться об оплате дополнительного багажа на стадии покупки билета, ведь чем позже он решиться доплатить за дополнительные сумки, тем дороже это будет стоить. Однако в любом случае это будет дешевле, чем в аэропорту.

Изменение имени

Иногда по какой-либо причине пассажиру необходимо изменить имя в авиабилете, но в случае с Ryanair, это будет стоить не менее 130 евро, а то и больше. Так что, возможно, дешевле будет просто сдать билет и купить новый.

Печать посадочного талона

Любой, кто не зарегистрируется на свой рейс онлайн за два часа до запланированного времени вылета, должен будет заплатить почти 65 евро за распечатку посадочного талона в аэропорту, как это указано в условиях на веб-сайте авиакомпании.

Чтобы избежать штрафа, пассажиры должны не забыть зарегистрироваться заранее онлайн и взять с собой загруженную или распечатанную версию своего посадочного талона.

Кроме того, если пассажир потеряет свой посадочный талон уже в аэропорту, он должен будет заплатить сбор за повторный выпуск в размере 23 евро.

Габаритные предметы

Крупные предметы, такие как музыкальные инструменты и спортивный инвентарь, также значительно увеличат стоимость авиабилета. В аэропорту за них придется заплатить около 75 евро, тогда как при оплате за них на стадии покупки билета их провоз будет стоить намного дешевле.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по путешествиям из Wild Packs рассказали о трехслойной системе сбора чемодана, которая поможет пассажирам сэкономить на оплате багажа, уместив все свои вещи в ручную кладь.

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