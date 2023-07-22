Майкл О’Лири отметил, что это будут крупные европейские города.

Лоукостер Ryanair после открытия неба сразу же запустит рейсы в более чем 20 городов Европы. Самолеты будут летать из Киева, Львова и Одессы.

"Это будет около 20 или 25 европейских городов на рейсах из Киева, примерно 10 – из Львова, и следующие пять городов – из Одессы. И это станет возможным буквально через шесть недель после открытия неба", - рассказал исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, понадобится до шести недель, чтобы развернуть самолеты в крупных городах Европы для обслуживания украинских аэропортов.

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"Все они будут в один день. Но основными городами, с которых мы думаем начать, будут очевидно Варшава, Краков, Берлин, Франкфурт, Милан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам и Париж. Итак, это все главные города. И поскольку у нас есть самолеты, базирующиеся в этих городах, мы можем просто развернуть эти самолеты на обслуживание Киева и Львова", - подытожил О’Лири.

Возобновление полетов в Украину - последние новости

19 апреля главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири заявил, что лоукостер готов возобновить работу в Украине после открытия неба над страной.

Позже он заявил, что компания готова возобновить рейсы в Украину уже до конца текущего года, если можно будет обеспечить безопасность.

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