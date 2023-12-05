Хотя специальные бригады уборщиков делают все возможное, чтобы вымыть самолет до того, как прибудут следующие пассажиры, полностью все избавить от грязи невозможно.

В каждом самолете есть несколько мест, прикосновений к которым лучше избегать или хотя бы использовать дезинфицирующее средство для рук после контакта, предупреждают бортпроводники.

Как пишет Travel + Leisure, в современном мире большинство самолетов выполняют рейсы один за другим практически без остановки. И хотя специальные бригады уборщиков делают все возможное, чтобы вымыть каждое сиденье до того, как прибудут следующие пассажиры, полностью все избавить от грязи невозможно.

Пять самых грязных мест в самолете

1. Карточки с инструкциями по безопасности. "Самое грязное место в самолете – это инструкция по технике безопасности в кармане сиденья", – поделилась с Travel + Leisure стюардесса и блоггер о путешествиях Жозефина Ремо. И хотя она отмечает, что откидные столики перед сиденьями обычно протираются, с карточками этого не делают. Как только вы закончите читать инструкции по безопасности, обязательно нанесите на руки немного дезинфицирующего средства – или, еще лучше, протрите инструкцию влажной салфеткой, чтобы уберечь себя и будущих пассажиров от микробов.

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2. Верхние полки для багажа. Важно либо протирать, либо использовать ткань, чтобы открыть верхние отсеки, поскольку к ним "прикасается много людей" и их "редко чистят". Как только вы закончите загружать ручную кладь, просто еще раз воспользуйтесь дезинфицирующим средством для рук.

3. Откидные столики. "Пассажиры обычно знают, что самолеты пропитаны грязью, но подносы выходят за рамки обычных микробов", – рассказала Сью Фогвелл, стюардесса с более чем двадцатилетним опытом работы. После того, как вы сядете на борт, будет хорошей идеей тщательно вытереть столик, особенно перед едой.

4. Чехлы для сидений. "Чехлы сидений не всегда заменяются и чистятся", – добавила Фогвелл, пояснив, что их заменяют или чистят только в том случае, если будет соответствующее указание из-за сильного загрязнения. А это происходит далеко не всегда, ведь довольно часто таких запросов избегают, потому что это может привести к задержке рейса. Для тех, кто не может вынести мысли о грязном сиденье, на рынке есть множество одноразовых и многоразовых чехлов для сидений.

5. Дверные ручки в уборную. "Туалеты регулярно чистят, а вот замки и дверные ручки – нет", – пояснила Ремо. Так что после посещения уборной, даже когда вы помыли руки, все равно стоит воспользоваться санитайзером.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, какие предметы в гостиничных номерах являются самыми грязными.

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