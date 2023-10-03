Основатель сайта по бронированию туров дал несколько советов, которые помогут вам хорошо отдохнуть на борту самолета.

Эксперт по путешествиям, основатель веб-сайта бронирования туров и развлечений Джеймс Смит поделился несколькими лайфхаками для идеального полета. Mirror опубликовал его советы, которые обеспечат вам комфортное путешествие даже в эконом-классе.

Выбирайте сиденья с умом

Если возможно, выберите место у окна. Это не только даст вам "стену", на которую можно опереться, но и убережет вас от раздражения и лишних движений, когда другим пассажирам потребуется воспользоваться туалетом. С другой стороны, сидение у прохода может обеспечить немного больше места для ног. Некоторые авиакомпании, такие как Ryanair и easyJet, взимают дополнительную плату с пассажиров, которые хотят выбрать определенное место, так что учтите это.

Носите удобную одежду

Носите одежду из дышащей ткани, желательно свободного кроя. И не забудьте о теплых носках. В воздухе может стать намного холоднее, чем вы думаете, даже если температура в салоне регулируется. Вы определенно не хотите терпеть холод, пытаясь заснуть.

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Возьмите подушку для шеи

Эргономичная дорожная подушка может предотвратить наклон головы, обеспечивая поддержку шеи и лучший сон.

Ограничьте источники шума и света

Маски для глаз могут блокировать освещение салона, а шумоподавляющие наушники или затычки для ушей могут помочь заглушить окружающий шум.

Пейте воду

Воздух в салоне может быть достаточно сухим. Пейте воду до и во время полета, но не употребляйте кофеин и алкоголь, так как они могут нарушить ваш цикл сна.

Ограничьте использование гаджетов

Синий свет от экранов может препятствовать выработке мелатонина – гормона, регулирующего сон. Вместо этого почитайте книгу или послушайте успокаивающую музыку.

Другие советы туристам: всегда делайте это в отеле

Работник отеля советует туристам всегда проверять туалет в номере. Этот совет особенно актуален для стран с теплым климатом, таких как Таиланд или Австралия.

По словам работника отеля, стоит смывать туалет когда вы только заселились в номер и каждый раз, когда вы возвращаетесь в комнату. Дело в том, что в местах с жарким климатом много насекомых. Вы определенно захотите воспользоваться этим советом, если боитесь разных пауков или ползунов.

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