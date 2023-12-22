Опытный член экипажа пассажирского самолета дал несколько полезных советов, как пережить дальний авиаперелет.

Дальние авиаперелеты для большинства путешественников становятся настоящим испытанием, однако понизить уровень стресса можно, если правильно подготовиться к рейсу.

Британский бортпроводник с 24-летним стажем Крис Мейджор поделился с CNN Travel советами по выживанию в течение нескольких часов в небе.

Что делать, если не получается заснуть в самолете

Многим пассажирам трудно спать в самолетах из-за незнакомых шумов, неудобных сидений, ограниченного пространства для ног и вертикального положения.

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По словам Мейджора, нет смысла пытаться заснуть, если ваши биологические часы против этого.

Тем не менее, важно учитывать, что вы будете делать по прибытию. Например, если вы собираетесь водить машину или сразу идти на встречу, вам следует стараться как можно больше отдыхать во время полета.

Стоит ли разминаться во время дальнего перелета

Сидеть часами в одном и том же положении неудобно, но не всегда есть возможность встать и размяться. Тем не менее, даже просто пошевелить пальцами ног, сидя на сиденье, имеет смысл.

"Двигайтесь на сиденье, двигайте ногами, делайте то, что естественно – покачивайтесь, двигайтесь, разгоняйте кровь, если это то, что вам нужно. Людям, у которых проблемы с кровообращением, стоит поговорить со своим врачом", – отметил Мейджор.

Также он призвал пассажиров снимать обувь во время полета для комфорта и улучшения кровообращения, хотя для многих это спорный вопрос из-за опасений по поводу неприятного запаха ног.

Чтобы избежать этого, бортпроводник призвал пассажиров, собирающихся снимать обувь в самолете, позаботиться о гигиене – принять душ и надеть чистые носки. Если вы отправляетесь в аэропорт не сразу из дома или отеля, а перед этим проводите день на ногах, то эту процедуру можно проделать в уборной перед вылетом.

В то же время, по его словам, бортпроводников куда больше беспокоят пассажиры, высовывающие ноги в проход, поскольку это может быть опасно.

"Особенно во время ночного полета, если вы выставите ноги в проход и наденете темные носки, мы вас не увидим и споткнемся о вас", – пояснил Мейджор.

Какое место лучше забронировать на длительный перелет

Если вас беспокоит турбулентность, Мейджор советует сесть ближе к передней части самолета.

Если вы высокий, стоит забронировать место у аварийного выхода, чтобы получить дополнительное пространство для ног.

Личный выбор Мейджора на дальнемагистральном рейсе – бронирование места у окна, поскольку в таком случае можно прислониться головой к стенке и заснуть. При этом вас не будут будить соседи, чтобы пройти в туалет.

Как почувствовать себя свежим после сна в самолете

"Чистка зубов – это всегда то, что освежает больше всего", – говорит Мейджор.

Затем стоит выпить чашку чая или кофе.

Стоит ли есть перед ночным перелетом или во время него

Если вы летите ночным рейсом и хотите как можно лучше выспаться на борту, Мейджор советует перекусить перед посадкой.

Если тарифом предусмотрено бесплатное питание, у пассажиров может возникнуть соблазн "взять от жизни все". Однако доставка еды и напитков в салоне может занять немало времени, и вы потеряете драгоценное время отдыха.

Если же вы летите дальнемагистральным рейсом, скорее всего, во время полета предложат более одного приема пищи. В таком случае, можно выбрать тот, который больше всего подходит вам по графику.

Как пережить дальнемагистральный рейс с детьми

"Если вы напряжены, ваш ребенок будет напряжен, вот и все. Если вы находитесь в стрессе и чувствуете тревогу, ваш ребенок будет беспокоиться", – говорит Мейджор.

Бортпроводники обычно более расслаблены, потому могут очень быстро успокоить детей и их родителей.

"Я позабочусь о том, чтобы это было слышно всем остальным, и скажу: "Пожалуйста, не беспокойтесь об этом". Не беспокойтесь о том, что ваш ребенок плачет. Это поможет вашему ребенку восстановить баланс ушей. Единственный способ сделать это – крик. Мы все были детьми, мы все плакали, не беспокойтесь об этом". Я постараюсь успокоить родителей. Успокоив родителя, мы надеемся, что сможем успокоить ребенка", – добавил Мейджор.

Также он советует взять в самолет любимые игрушки и одеяла – это поможет успокоить ребенка, сделав окружающую среду в самолете более знакомой и комфортной.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, почему нельзя спать во время взлета и посадки самолета – это может поставить под угрозу здоровье путешественника.

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