Это может поставить под угрозу здоровье путешественника.

Существует две важные причины, по которым пассажирам никогда не следует спать в самолете во время взлета или посадки.

Как пишет The Sun, сон в самолете может показаться идеальным способом скоротать время во время полета или наверстать упущенное при раннем выезде, но это также сопряжено с серьезными рисками.

В частности, не спать до момента взлета самолета важно, чтобы снизить вероятность баротравмы уха – повреждения органа слуха, вызванного разницей давления внутри и снаружи уха, поясняет эксперт.

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Сообщается, что такой дисбаланс может привести к болезненному вздутию барабанной перепонки, по ощущению похожему на ныряние на дно бассейна. В результате путешественники испытывают боль, ощущение заложенности, легкую потерю или приглушенность слуха.

"Когда мы спим, мы не глотаем столько, чтобы выровнять давление в ушах", –объяснил профессор Университета Невады Дэн Бабб в комментарии Travel and Leisure.

По его словам, большинство здоровых взрослых могут выравнивать давление в ушах, зевая, глотая или пережевывая, тем самым открывая евстахиеву трубу в каждом ухе, но другие, например дети и младенцы, у которых евстахиева труба меньшего размера, могут испытывать трудности с этим.

Также снизить риск баротравмы уха может использование силиконовых затычек для ушей.

"Другая причина не спать во время взлета и посадки – это быть полностью осведомленным о том, что происходит, если произойдет чрезвычайная ситуация, и пассажирам и членам экипажа придется эвакуироваться из самолета", – добавил Бабб.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов призвали не выбирать в самолетах места в проходе при перелетах зимой, поскольку в холодное время на этих места гораздо больше шансов подхватить вирус.

Также эксперты рассказали, почему туристам не стоит принимать горячий душ сразу после авиаперелета.

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