Потеряв бдительность, туристы рискуют переплатить лишнего, а не сэкономить.

Многие эксперты утверждают, что январь является лучшим временем для выгодного планирования своего следующего отпуска.

По их мнению, после насыщенных рождественских праздников люди путешествуют меньше, избегая сильных трат и восстанавливаясь после финансовых потерь в декабре. Такое падение спроса побуждает авиакомпании и туристические агентства снижать цены и предлагать скидки, чтобы заполнить пустые места и номера в отелях, одновременно стимулировав бронирование на лето.

Впрочем, эксперты Which? Travel предупреждают, что слишком сильно полагаясь на январские скидки, туристы также рискуют допустить некоторые распространенные ошибки и переплатить лишнего.

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Шесть самых распространенных ошибок при планировании отпуска в период январских распродаж:

1. Верить в цену при распродаже. Эксперты Which? Travel установили, что далеко не всегда "скидочная цена", которой туристические или транспортные компании пытаются запанить доверчивых клиентов, на самом деле таковой является.

"Эта циничная ценовая практика не только расстраивает и разочаровывает потребителей, но и может повысить продажи для розничных торговцев. Это известно как принцип "приверженности и последовательности": потребители гораздо более склонны покупать – даже по более высокой цене – если они уже вложили время и усилия в покупку", – поясняют аналитики.

В том случае, если вы не получаетеобещанную скидку, эксперты советуют и вовсе отказаться от покупки.

2. Думать, что билеты у определенных авиакомпаний всегда дешевле. Принято считать, что у тех же Ryanair или Wizz Air цены на билеты всегда ниже, однако эксперты все же советуют туристам перед тем, как совершать покупку, проверить ценовые предложения и от других авиакомпаний, выполняющих рейсы по аналогичным маршрутам, например, у локальных авиаперевозчиков.

Кроме того, стоит учитывать все дополнительные составляющие цены билета, ведь особенность лоукостеров заключается в том, что за все приходится доплачивать – от выбора места и багажа до питания. Потому прежде чем совершить покупку таких бюджетных билетов, стоит просчитать, каким будет финальный тариф с учетом всех доплат.

А порой, возможно, дешевле будет поехать альтернативным видом транспорта – поездом, автобусом или на пароме.

3. Бронировать отель с компьютера. Уже неоднократно было доказано, что такие популярные сервисы по бронированию жилья, как Booking.com, Expedia или Hotels.com, нередко предлагают скидки тем клиентам, которые ищут жилье через смартфон.

При этом эксперты все же советуют перед бронированием сравнивать цену на интересующее вас жилье через компьютер на разных сервисах, а также более детально изучать предложение на большом экране, чтобы ничего не упустить.

4. Игнорировать пакетные туры. Многие туристы предпочитают самостоятельно бронировать все составляющие отпуска, посколько так якобы выгоднее. И в некоторых случаях это действительно так, в первую очередь, в Европе. Однако пляжный или экзотический отдых чаще всего выгоднее покупать именно через туроператоров, поскольку за счет большого количества клиентов и выбора предложений они могут предложить более выгодную цену.

В том случае, если вы все равно не доверяете цене от туроператоров, можно предварительно провести рассчеты, сколько бы стоил подобный отдых, если бы вы бронировали его самостоятельно.

5. Выбирать ненадежного перевозчика. Цены у некоторых транспортных компаний могут быть более привлекательны, но какой в этом смысл, если они часто отменяют рейсы или задерживаются в пути, тем самым срывая ваши планы и нанося вам финансовые потери.

Например, аналитики Which? Travel установили, что такие авиакомпании, как KLM и British Airways, чаще других отменяли рейсы осенью 2024 года.

6. Поддаться влиянию фейковых отзывов. Эксперты предупреждают, что далеко не всегда стоит доверять восторженным пятизвездочным отзывам при планировании поездки. В прошлом году Tripadvisor заблокировал рекордные 2 миллиона вводящих в заблуждение отзывов, причем четыре из пяти, как утверждает сервис, были недопущены на сайт. Тем не менее, значительное количество фейковых отзывов все же просачивается через сеть.

Чтобы не попасться на обман, аналитики советуют обращать внимание на тех, кто публикует слишком хороший отзыв – если человека не публиковал никаких других отзывов, это может быть тревожным звоночком. Одновременный поток хвалебных отзывов также вызывает подозрения, как и похожий текст (поскольку мошенникам часто дают шаблон для подражания).

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали золотые правила бюджетного путешествия.

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