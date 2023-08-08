Эксперт по семейным путешествиям советует родителям всегда иметь при себе приятные безделушки, которыми можно было бы задобрить детей.

Туристический эксперт из США Коллин Келли, ведущая шоу о семейных путешествиях, дала несколько полезных советов родителям, отправляющимся в поездку с детьми.

В частности, в своем новом видео в TikTok она перечислила список необходимых вещей, которые родителям стоит взять с собой в путешествие.

В первую очередь она рекомендовала заранее подготовиться на случай, если их авиарейс будет задержан, ведь часто в аэропорту просто может не быть нужных вещей, особенно если вы летите с маленькими детьми.

"Возьмите дополнительные подгузники, возьмите дополнительные смеси, ведь их практически невозможно найти в аэропорту в наши дни, так что это важно. И, конечно же, грудное молоко, возьмите с собой побольше", – рассказала Келли.

Кроме того, она обратила внимание на то, что помимо того, чтобы держать малышей накормленными и чистыми, еще необходимо позаботиться о том, чтобы они не скучали и вели себя хорошо.

"Я всегда имею несколько маленьких сюрпризов в сумке, потому что им может быть скучно, они захотят прогуляться вокруг. Так что у меня всегда есть при себе "безделушки за доллар", потому что всегда веселее, если у тебя есть подарок. К тому же, так вы можете подкупить их: они получат подарок, если будут хорошо вести себя в течение следующего часа", – поделилась опытом эксперт.

Также она советует держать под рукой сладости, например, леденцы на палочке, которые, хоть и не являются здоровым питанием, но все же могут храниться довольно долго и точно порадуют ребенка.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, почему следует избегать покупок в аэропорту, если в этом нет крайней необходимости.

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