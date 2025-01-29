Копилку дурных привычек пассажиров самолетов пополнил тренд, получивший название "aisle lice".

Во время авиаперелетов часть пассажир вытворяют вещи, которые раздражают как других путешественников, так и бортпроводников.

И, похоже, копилку этих дурных привычек пополнил еще один раздражающий тренд, получивший название "aisle lice", что дословно переводится с английского как "вши в проходах". По аналогии с "gate lice" ("вши у гейта"), так характеризуют пассажиров, которые слишком рано выстраиваются в очереди, расталкивая при этом других путешественников, чтобы везде быть первыми.

В случае с gate lice речь идет о тех пассажирах, которые нетерпеливо толпятся у выхода на посадку, чтобы первыми забежать в самолет, вероятно, чтобы занять место для своих вещей на багажной полке.

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Под aisle lice подразумеваются те туристы, которые вскакивают со своих сидений в середине самолета сразу же после посадки и бегут вперед, чтобы выйти из самолета первыми, тем самым блокируя выход другим пассажирам, сидящим спереди.

Пользователь с ником Lawngisland на Reddit, не так давно имевший негативный опыт полета с нетерпеливыми попутчиками, запустил обсуждение, чтобы выяснить, кто раздражает путешественников больше – gate lice или aisle lice.

"Сам полет прошел нормально, но я так устал от путешествия, что хотел встать и сойти как можно быстрее. Обычно я сижу у прохода, пока все передо мной и по бокам не пошевелятся. Так или иначе, я встаю в проходе, как только приходит моя очередь. Мало того, что двое людей решают встать рядом со мной, так еще и парень с места у окна каким-то образом проталкивается вперед и первым из нас выходит из самолета. Все это только для того, чтобы этот придурок неспешно прогулялся до туалета в терминале", – пожаловался частый путешественник.

Большинство комментаторов в обсуждении согласились, что худшими все же являются пассажиры, блокирующие проход в самолете после посадки или нависающие над вами по несколько минут, пока двери самолета не откроются.

Дело в том, что согласно негласному авиационному этикету пассажиры должны покидать самолет в порядке очереди – сначала люди, сидящие на местах у прохода в первом и последнем ряду (если у самолета два выхода). за ними идут обладатели мест посредине, а потом те, кто сидели у окна. И так по порядку – второй, третий, четвертый и дальнейшие ряды.

Тем же, кому по объективным причинам нужно первыми покинуть самолет (например, для пересадки или из-за проблем со здоровьем), эксперты советуют бронировать места ближе к выходу или же вежливо просить других пассажиров пропустить их.

"Aisle lice. Gate lice меня не беспокоят, так как большинство людей хотят первыми попасть ради места на багажной полке. Я виню в этом авиакомпании. Если у вас нет плотной стыковки или других "чрезвычайных ситуаций", то ждите своей очереди, чтобы выйти из самолета. Я тоже "человек прохода", и нет ничего более ненавистного мне, чем когда я вижу, как люди проталкиваются вперед без "Извините, у меня пересадка", – написал пользователь CaptainObvious126.

"Aisle. Мне не нужна чья-то задница у меня перед носом в течение 10 минут", – добавил пользователь skurnie.

"Раньше это была проблема бюджетных авиакомпаний. Теперь это становится все более распространенным. Я могу стерпеть gate lice немного лучше, потому что я просто избегаю их. Но вы не можете избежать aisle lice. Вы можете подождать, пока пассажир перед вами не уйдет, как нормальный человек из цивилизованного общества, а не как стая щенков питбуля, выпущенная из своего питомника", – возмутился пользователь Spare-Security-1629.

А вот пользователь jefferios совсем не возражает против пассажиров aisle lice: "Они не так сильно меня беспокоят, потому что если они встают в моем ряду (я сижу у окна), то у меня обычно появляется больше места, чтобы вытянуться, пока я жду".

Также часть пассажиров отметили, что их намного больше бесят пассажиры gate lice, поскольку в маленьких аэропортах они мешают свободному перемещению путешественников.

Как сообщал УНИАН, ранее туристка поделилась "гениальным" лайфхаком против откидывающихся кресел в самолетах и нарвалась на критику.

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