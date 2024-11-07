Во многом выбор правильного времени для вылета зависит от целей и финансовых возможностей пассажира.

Неудачно выбранное время для авиаперелета может испортить все путешествие – можно попасть на большие очереди, задержки или отмены рейсов, более сильную турбулентность или же просто слишком сильно устать.

Вместе с тем, определить лучшее время для полета может быть намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Отправившись в путешествие слишком рано вы рискуете быть измотанным по прибытии, а выехав слишком поздно вы упустите драгоценное время отпуска. Полеты в выходные дни, как правило, обходятся дороже, но путешествия в будние дни "съедают" ваш отпуск, пишет Condé Nast Traveler.

Чтобы определить лучшее время для совершения авиаперелета, издание опросило ряд профильных экспертов. Они сошлись на том, что во многом правильный выбор времени вылета зависит от того, какие цели у вашего путешествия и насколько далеко вы летите.

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В какое время суток лучше всего летать?

Раннее утро : дает возможность избежать пробок в час пик и безумных очередей во время проверки на безопасность, в кафе в это время будет еще мало людей, а если вы летите на короткие расстояния, у вас будет целый день впереди по прибытии. Кроме того, для ранних утренних рейсов меньше вероятность задержки.

: дает возможность избежать пробок в час пик и безумных очередей во время проверки на безопасность, в кафе в это время будет еще мало людей, а если вы летите на короткие расстояния, у вас будет целый день впереди по прибытии. Кроме того, для ранних утренних рейсов меньше вероятность задержки. Полдень: легче всего переносится, поскольку не приходится просыпаться слишком рано или бодрствовать допоздна. В итоге вы прибываете в пункт назначения, чувствуя себя намного более отдохнувшим.

легче всего переносится, поскольку не приходится просыпаться слишком рано или бодрствовать допоздна. В итоге вы прибываете в пункт назначения, чувствуя себя намного более отдохнувшим. Вечер: такие рейсы могут быть отличным вариантом, если вы ищете дешевые билеты. Кроме того, они идеальны, если вы хотите отправляться в путешествие после работы, чтобы по прибытию ночью нормально выспаться до утра.

В какой день недели лучше всего летать?

Вторник: полеты в разные дни недели могут повлиять на важные факторы путешествия, такие как стоимость авиабилетов и загруженность аэропорта. По словам экспертов компании Kayak, путешественники могут найти более дешевые тарифы в середине недели, особенно во вторник и среду, ведь такие рейсы, как правило, менее популярны как среди туристов, так и среди деловых путешественников, поэтому авиакомпании часто снижают цены, чтобы заполнить места.

полеты в разные дни недели могут повлиять на важные факторы путешествия, такие как стоимость авиабилетов и загруженность аэропорта. По словам экспертов компании Kayak, путешественники могут найти более дешевые тарифы в середине недели, особенно во вторник и среду, ведь такие рейсы, как правило, менее популярны как среди туристов, так и среди деловых путешественников, поэтому авиакомпании часто снижают цены, чтобы заполнить места. Пятница: многие люди не хотят терять драгоценные дни отпуска, а потому вылетают в путешествие сразу после работы в пятницу вечером. Однако также из-за повышенного спроса билеты на эти дни нередко самые дорогие, поэтому стоит внимательно изучать ценовые предложения и следить за скидками.

В какой месяц года лучше всего летать?

Октябрь: "Я думаю, что лучший месяц года для полетов на отдых – октябрь. Пик сезона уже позади, но вы все еще получаете частые рейсы до смены зимнего расписания. В Европе все еще тепло, а в Африке становится теплее, и цены на перелеты более разумны. Но избегайте последней недели октября, когда начинаются каникулы, так как тогда цены будут выше", – отмечает бывший директор Virgin Atlantic и генеральный директор туристического консалтингового агентства The PC Agency Пол Чарльз.

"Я думаю, что лучший месяц года для полетов на отдых – октябрь. Пик сезона уже позади, но вы все еще получаете частые рейсы до смены зимнего расписания. В Европе все еще тепло, а в Африке становится теплее, и цены на перелеты более разумны. Но избегайте последней недели октября, когда начинаются каникулы, так как тогда цены будут выше", – отмечает бывший директор Virgin Atlantic и генеральный директор туристического консалтингового агентства The PC Agency Пол Чарльз. Февраль: "Мне нравится прерывать длинную зиму, путешествуя в феврале. Февральская погода в Великобритании унылая, поэтому я испытываю радость, покидая дождливую Англию и впервые за несколько месяцев отправляясь в путешествие, чтобы увидеть солнце", – делится опытом менеджер по глобальному росту аудитории Condé Nast Traveler Эбигейл Малбон.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по путешествиям рассказали, когда у туристов больше всего шансов купить дешевые авиабилеты на лето.

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