Воры застают врасплох футбольных туристов, чтобы достичь своей цели.

Эксперт из Бенидорма (город в Испании) предупредила о новой афере, которая направлена на футбольных фанатов в городе. В частности Люси Янг отметила, что кражи в Бенидорме случаются очень часто, а в основном преступники воруют дорогие телефона. Об этом пишет Express.

По ее словам, воры используют метод, чтобы застать врасплох футбольных фанатов. В частности они притворяются любителями футбола и обнимают сторонников, чтобы забрать у них ценные вещи во время празднования.

"Они часто одевают футболку команды, чтобы слиться с толпой, и пока все подпрыгивают, празднуя гол, они освобождают вас от ваших личных вещей, а вы этого даже не замечаете", - отметила Янг.

Видео дня

Поэтому эксперт посоветовала не брать с собой дорогие телефоны, не класть их на столики в барах, а также не ходить с ними, если они лежат в открытых карманах.

Также она назвала еще одну распространенную тактику, по которой действуют воры - они делают вид растерянности и спрашивают дорогу.

"Вы достаете телефон, разблокируете его и открываете приложение с картами - тогда они вырывают телефон из ваших рук и убегают. Будьте особенно бдительны в шумных барах, на рынках и центральных улицах - везде, где есть толпа, есть вероятность, что там скрывается несколько негодяев, которые воруют карманные деньги", - отметила Янг.

Кроме того, бывает и такое, что к туристам подходят женщины, которые якобы хотят познакомиться, чтобы похитить ценные вещи.

"Вряд ли вы вернёте свои вещи, но каждое поданное заявление оказывает давление на власти, чтобы они решили эту проблему - слишком много краж всё ещё остаются незаявленными", - подытожила эксперт.

Другие советы туристам

В то же время специалист по путешествиям Дон Морвуд назвала TikTok-тренды, из-за которых у туристов могут быть проблемы в аэропорту. Эти тенденции имеют, на первый взгляд, невинный вид, однако их следует избегать. Если этого не сделать, то можно получить штрафы или даже попасть на допрос в полицию.

Также блогер рассказала, как сэкономить место в чемодане, взяв много вещей. По ее словам, знание того, как упаковать правильно вещи поможет избежать дополнительных расходов по прибытии в аэропорт или необходимости заново паковать их.

Вас также могут заинтересовать новости: