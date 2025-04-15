Туристам назвали шесть зон в аэропорту, где не стоит снимать фото или видео.

Популярная соцсеть TikTok буквально кишит всевозможными советами путешественикам и туристическими трендами, которые люди пытаются повторить. И хотя многие из них могут быть действительно полезны, также есть немало таких, которые могут навредить как самим туристам, так и окружающим.

Однако есть и такие TikTok-тренды, из-за которых у туристов могут быть проблемы в аэропорту. Специалист по путешествиям Дон Морвуд из Cheap Deals Away предупредила о шести на первый взгляд невинно выглядящих тенденций и мест в аэропортах, которых следует избегать любой ценой. В противном случае можно столкнуться со штрафами или даже отправиться на допрос в полицию.

"Если вы хотите воссоздать популярное видео из аэропорта для своих подписчиков, вам стоит дважды подумать", – цитирует ее Daily Express.

Видео дня

Проверка на безопасность

В последнее время в TikTok стал популярным тренд, когда пассажиры, проходя проверку на безопасность, эстетически раскладывают свои вещи из ручной клади в корзинках перед прохождением через рентгеновские аппараты. Эти тщательно подобранные снимки обычно соблюдают цветовую гамму, где каждый предмет идеально расположен, чтобы создать визуально приятный эффект.

Однако эксперт по путешествиям отметила, что это может показаться подозрительным в зоне строгого режима и привести к задержанию для допроса. К тому же, такие пассажиры еще и задерживают очередь, сильно раздражая других путешественников.

Паспортный контроль

"Зоны паспортного контроля находятся под строгим контролем, и запись здесь может быть истолкована как попытка получения конфиденциальной информации. Пограничники могут удалить ваши кадры, конфисковать ваш телефон или задержать вас для допроса. В этих зонах обычно есть знаки, запрещающие съемку или фотосъемку, поэтому у вас нет оправдания для записи", – предупредила Морвуд.

VIP-залы ожидания

Эксперт констатирует, что демонстрация своего доступа в VIP-залы ожидания стала неотъемлемой частью жизни многих влиятельных лиц в сфере путешествий. К сожалению, эта тенденция достигла такой степени, что некоторые залы ожидания теперь полностью запрещают любую съемку для социальных сетей – снимая других гостей в этих залах, блогеры нарушают их конфиденциальность. За это их могут выгнать из зала или даже внести в черный список.

Зона выдачи багажа

В данном случае, по словам эксперта, речь идет о личной безопасности.

"Хотя может показаться безобидным снимать себя в ожидании своего чемодана, зоны выдачи багажа являются излюбленным местом для кражи. Публикация видео, демонстрирующего ваш дорогой багаж или дорожное снаряжение, может сделать вас легкой добычей", – предупредила она.

Выходы на посадку

Один из самых популярных кадров в TikTok среди путешественников – прохождение через выходы на посадку. Однако это может привести к задержке рейса или даже к мерам против вас, если таким образом пассажир будет мешать процедурам посадки, отметила эксперт.

"У некоторых авиакомпаний есть особые правила, запрещающие запись своих сотрудников или операций, и их нарушение может привести к отказу в посадке или подаче официальной жалобы на вас", – пояснила Дон.

Магазины duty-free

Как поясняет Морвуд, съемка шопинга в магазинах беспошлинной торговли многим кажется отличной идеей для контента, но это также может вызвать подозрения, особенно если вы переставляете вещи в эстетических целях, не покупая ничего на самом деле. В таком случае к вам могут подойти сотрудники службы безопасности, и если вы продолжите снимать, вам даже могут запретить посещать магазин.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты напомнили туристам о четырех важных правилах на борту самолета, из-за нарушения которых у них могут возникнуть серьезные проблемы – от большого штрафа до ареста.

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