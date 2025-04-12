Сворачивание одежды в рулоны позволит более эффективно распределить место в чемодане.

Правильная упаковка чемодана в поездку позволит путешественникам сэкономить деньги и место без необходимости думать о том, чего можно с собой не брать. Блогер Софи Уэбб, рассказывающая о стиле жизни, поделилась в Instagram лайфхаками по более эффективному сбору одежды в дорогу, сообщает Daily Express.

Уточняется, что знание того, как упаковать правильно вещи поможет избежать дополнительных расходов по прибытии в аэропорт или необходимости заново паковать их.

По словам Софи, стоит не складывать одежду, а сворачивать ее в рулоны. Это позволит эффективно распределить место в чемодане.

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Также можно использовать шапочку для душа, чтобы упаковать туда обувь, внутрь которой стоит сложить носки.

Если вы берете несколько головных уборов, то, к примеру, в шляпу можно положить бейсболку, а уже внутрь - дополнительные вещи, свернутые в рулоны. Дезодорант и другие предметы первой необходимости блогер помещает в пакет с замком, а украшения - в мешочек.

Что нужно знать о ручной клади

Как писал УНИАН, существует 5 ошибок с ручной кладью, из-за которых вас могут не пустить на борт.

Провозить можно наличные деньги, кредитные карты, бумаги и документы, планшет, ноутбук, смартфон, фототехнику, ювелирные изделия и другие драгоценности, хрупкие и ценные предметы.

Список разрешенных к провозу вещей является довольно обширным, однако существуют и вещи, которые запрещено проносить в ручной клади на борт.

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