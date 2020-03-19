Топ-10 лучших виртуальных экскурсий в мире

Вы можете провести своих детей по лучшим музеям мира, не выходя из дома.

Карантин заставил всех нас не только работать из дома, а и находить себе в четырех стенах разные способы развлечения и проведения досуга. К счастью, в эпоху интернета можно посещать величайшие музеи мира, не выходя на улицу. Поэтому УНИАН подобрал для вас десятку лучших виртуальных музеев мира.

Музей Ван Гога — Амстердам, Нидерланды

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В этом музее хранится самая крупная коллекция работ Винсента Ван Гога (более 200 полотен), а также работы его современников - Поля Гогена, Жоржа Сёра, Клода Моне и других. Можно отправить в виртуальный тур по музею с Google, а можно заглянуть на официальный сайт музея, где собраны шедевры художника с комментариями и пояснительными видео, а также истории о его жизни и творчестве. И все это - в ярком и интересном дизайне.

Посмотреть экскурсию можно по ссылке.

Музей Орсе — Париж, Франция

Музей Орсе находится в здании бывшего вокзала Орсе и представляет собой одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры конца девятнадцатого - начала двадцатого веков. Основу коллекции составляют работы импрессионистов и постимпрессионистов. Экспозиции музея богаты произведениями декоративного искусства в стиле ар-нуво, фотографиями, предметами архитектуры, кинематографа и ювелирными изделиями.

Посмотреть экскурсию можно по ссылке.

Музей Соломона Гуггенхейма - Нью-Йорк, США

Музей искусства, созданный меценатом и коллекционером Соломоном Гуггенхеймом это одно из старейших и самых посещаемых собраний современного искусства в мире. Спиральное здание музея проектировал знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт, оно входит в список двадцати самых известных сооружений прошлого века. На этажах музея вы найдете различные произведения искусства, шедевры эпохи импрессионистов, конца ХХ столетия и современности.

Посмотреть экскурсию можно по ссылке.

Театр-музей Сальвадора Дали

Его музей, к созданию которого он сам приложил руку, по истине произведение искусства. В музее находится самая крупная и разнообразная коллекция произведений великого сюрреалиста, основу которой составляют его собственные работы.

Посмотреть экскурсию можно по ссылке: salvador-dali.org

Пергамский музей - Берлин, Германия

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Самый посещаемый музей в Германии и один из известнейших музеев, расположенных на музейном острове в центре Берлина, чей уникальный архитектурный и культурный ансамбль включён во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Музей разделен на коллекцию древности, музей Ближнего Востока и музей исламского искусства. Интересно, что античная коллекция Пергамского музея — одна из самых значительных и впечатляющих коллекций греческого и римского искусства в мире. Например, в числе экспонатов экспозиции находится жемчужина римской архитектуры - рыночные ворота из Милета, датируемые примерно 100 г. н.э. Виртуальная экскурсия позволит рассмотреть 1 591 экспонат музея и посетить 8 онлайн-выставок.

Посмотреть экскурсию можно по ссылке.

Национальный музей естественной истории в Вашингтоне

В музее хранятся свыше 126 миллионов образцов растений, животных, ископаемых, минералов, пород, метеоритов, а также археологических и культурных артефактов. Там есть зал с динозаврами, алмазами Хоупа и самым знаменитым драгоценным камнем Нового Света.

Посмотреть экскурсию можно по ссылке: mnh.si.edu

Белый дом - Вашингтон, США

Самое популярное место по посещаемости в Вашингтоне и одно из самых известных в США. Дом, где живут и работают американские президенты. На протяжении более 200 лет Белый дом - это единственная частная резиденция главы государства, которая открыта для публики бесплатно.

Google дает шанс виртуально погулять по множеству комнат Белого дома, а также посмотреть баскетбольную площадку, теннисный корт, лужайку для гольфа, бассейн, и некоторые другие части дома.

Посмотреть экскурсию можно по ссылке: whitehousemuseum.org

Лувр - Париж, Франция

В прошлом году Лувр посетило более десяти миллионов человек, что прочно удерживает его в статусе самого посещаемого художественного музея мира. Коллекции Лувра покрывают огромные географические и временные пространства: от западной Европы до Ирана через Грецию, Египет и Ближний Восток; с античности до 1848 года. Экспозиции Лувра включают в себя лучшие произведения искусства до середины девятнадцатого века, а также экспонаты древних цивилизаций.

Официальный сайт Лувра предлагает две виртуальные экскурсии, они позволяют познакомиться с экспонатами Древнего Египта и исследовать историю здания с 12-го века до наших дней.

Посмотреть экскурсию можно по ссылке: louvre.fr

Музей мадам Тюссо

Восковые фигуры музея мадам Тюссо в Лондоне – это не только исторические и известные личности. На данный момент музей отображает всё происходящее в мире. Из воска созданы образы многих известных актёров, музыкантов, учёных, политиков, певцов, общественных деятелей и т.д.

Посмотреть экскурсию можно по ссылке: sphericalimages.com/tussauds

Метрополитен-музей - Нью-Йорк, США

Музей был основан еще во второй половине девятнадцатого века. Сегодня он третий по посещаемости в мире. Его постоянная коллекция содержит более двух миллионов работ, включая произведения искусства классической древности, картин и скульптур почти всех европейских мастеров, а также обширные коллекции американского и современного искусства. Виртуальная экскурсия по музею позволит увидеть более чем 400 000 его экспонатов.

Посмотреть экскурсию можно по ссылке: аrtsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art

Британская Национальная Галерея

Национальная галерея хранит в своих залах удивительные шедевры западноевропейской живописи XIII - начала XX века. Драгоценные камни в ее короне - картины Тициана, Рубенса, Лоренна, Тернера и многих других. Ваши дети смогут ознакомиться не только с предметами искусства, но и с величественным сооружением музея.

Посмотреть экскурсию можно по ссылке: nationalgallery.org.uk

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