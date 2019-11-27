Черная пятница для туристов: как сэкономить на авиаперелетах, отелях и шоу в день большой распродажи

В Черную пятницу немало компаний, работающих в сфере туризма и развлечений, предлагают неплохие скидки, в том числе на перелеты, проживание в отелях и билеты на концерты.

В день больших скидок под названием Черная пятница, которая в 2019 году выпадает на 29 ноября, многие компании устраивают большие скидки для своих клиентов. И туристическая сфера не стоит в стороне от этого тренда.

Разумеется, все мы знаем, что в первую очередь Черная пятница – это маркетинговый ход и далеко не всегда заявленные «огромные скидки» являются таковыми на самом деле. Потому не лишним будет сравнить акционные цены с тарифами в обычные дни, чтобы не попасться на уловки маркетологов. Тем более, что до 29 ноября у нас еще есть два дня.

Скидки от авиакомпаний в Черную пятницу

Традиционно авиакомпании являются одним из самых активных участников Черной пятницы. Некоторые авиаперевозчики устраивают скидки только на один день, а некоторые – на более продолжительный срок.

Читайте такжеКак выжить в евротуре со скромным бюджетом, одним рюкзаком и хоть каким-то комфортом

Так, венгерский лоукостер Wizz Air объявил, что на Черную пятницу его клиентов ждут скидки до 30% на отдельные рейсы. Акция будет действовать 29 ноября с 00:00 до 23:59 по центрально европейскому времени (разница с Киевом минус 1 час). Период путешествия по акционным билетам не ограничен. Цена распространяется только на бронирования, оформленные на сайте wizzair.com или в мобильном приложении WIZZ, и не касается групповых бронирований.

Ирландский лоукостер Ryanair традиционно решил не ограничиваться одним днем скидок только в Черную пятницу, устроив целую неделю скидок Cyber Week. Суть проста: каждый день пассажирам предлагаются разные скидки, о которых становится известно лишь в тот самый день. Например, на четвертый день скидок, в среду 27 ноября, пассажирам предлагают скидки до 20% на рейсы в/из Будапешта, которые должны быть выполнены в декабре 2019 года или же в январе 2020 года. Например, из Украины в столицу Венгрии Ryanair летает из Одессы и Харькова, цены по акции стартуют от 9,99 евро.

Черная пятница от украинской авиакомпании МАУ ежегодно совпадает с празднованием дня рождения компании – в этом год она празднует 27-летие. До 2 декабря включительно у пассажиров есть возможность купить билеты со скидками до 50% на рейсы из Украины. При этом срок путешествия по акционным билетам ограничен датами с 15 января по 19 марта 2020 года. Стоимость билетов со скидками стартует от 677 гривень (например, рейс «Киев – Вильнюс» без багажа).

Читайте такжеВ отпуск лоукостером: как не разориться на путешествии бюджетными авиалиниями

Самые продолжительные скидки предлагает латвийский перевозчик airBaltic – с 26 ноября до 9 декабря 2019 года. Полететь по акционным билетам можно в период с 10 декабря 2019 года по 3 июня 2020 года. Авиакомпания выполняет рейсы из трех украинских городов – Киев, Львов и Одесса – как прямые, так и с пересадками. Например, билеты «туда-обратно» на прямой рейс из Киева до Риги обойдутся в 89 евро, а рейс с пересадкой до Таллинна пассажирам из столицы Украины обойдется в 59 евро в одну сторону.

Разумеется, это далеко не все предложения от авиакомпаний на Черную пятницу, а самые «горячие» предложения они, как правило, берегут до той самой пятницы, в этом году это 29 ноября.

Черная пятница от отелей и сервисов по бронированию жилья

Если со скидками на авиабилеты разобраться легко – если вы примерно в курсе, сколько обычно стоят билеты у тех или иных авиакомпаний на интересующий вас авиабилеты, то динамику с отелями отследить сложнее. Во-первых, сфера размещения традиционно не столь щедра на скидки, во-вторых, при проверке далеко не всегда заявленные акционные предложения действительно выгодные, а потому к подбору нужно подходить взвешенно и не ориентироваться исключительно на Черную пятницу.

Читайте такжеОтельный вопрос: как удачно подобрать жилье и не испортить путешествие

Так, например, один из самых популярных сервисов по бронированию отелей Booking.com объявил скидки по случаю Черной пятницы. Клиенты сервиса могут получить скидку от 40% на предложения от отелей, апартаментов, гостевых домов, вилл и домов для отпуска, участвующих в акции по всему миру. Жилье необходимо забронировать через сервис Booking.com с 29 ноября по 1 декабря (для постоянных клиентов со статусом Genius 2-го уровня скидки начнут действовать с 27 ноября), с проживанием в период с 27 ноября 2019 года до 31 марта 2020 года. Акционные предложения будут помечены в поиске значком «Черная пятница».

Скидки на развлечения под Черную пятницу

Разумеется, перечисленные выше акции в Черную пятницу – это лишь небольшая часть доступных для туристов предложений со скидками. Потому рекомендуем изучить акционные предложения на сайтах компаний, которыми вы обычно пользуетесь в путешествиях. Наверняка, там также может быть что-то интересное. В том числе речь может идти о билетах на автобусы или поезда, хотя это касается больше иностранных компаний.

Читайте такжеПриключения налегке: 6 советов для бюджетного и комфортного путешествия

Кроме того, можно изучить доступные скидки под всевозможные развлечения – концерты, музеи, театры, спортивные мероприятия и многое другое. Как правило, как украинские, так и зарубежные билетные сервисы и организаторы развлекательных мероприятий под Черную пятницу также предлагают скидки.

К слову, посколько нередко предложения на Черную пятницу от авиакомпаний и отелей действуют в зимний период, самое время ознакомиться, как можно сэкономить на подготовке рождественского путешествия в 2019 году.