Распродажа в МАУ: авиакомпания ввела скидки до 50% на билеты из Украины

МАУ празднует свое 27-летие.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в честь своего 27-летия ввела скидку до 50% на авиабилеты из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов, Одессы, Днепра, Харькова, Херсона, Запорожья и Винницы.

Читайте такжеПоезд Киев - Рахов будет делать остановку в ЧерновцахОб этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Отмечается, что распродажа продлится неделю – до 2 декабря 2019 года включительно. Она охватывает перелеты, которые будут выполняться в период с 15 января до 19 марта 2020 года.

Скидка действует как на самые дешевые билеты Economy Light, которые включают перевозку только 7 килограмм ручной клади, так и на билеты с включенным багажом Economy Premium и билеты бизнес-класса.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2020 году МАУ отменит рейсы из Киева в Краков и Бангкок.