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Распродажа в МАУ: авиакомпания ввела скидки до 50% на билеты из Украины

13:59, 25 ноября 2019
Новости туризма
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Распродажа продлится неделю / ldaily.ua

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в честь своего 27-летия ввела скидку до 50% на авиабилеты из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов, Одессы, Днепра, Харькова, Херсона, Запорожья и Винницы.

Читайте такжеПоезд Киев - Рахов будет делать остановку в ЧерновцахОб этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Отмечается, что распродажа продлится неделю – до 2 декабря 2019 года включительно. Она охватывает перелеты, которые будут выполняться в период с 15 января до 19 марта 2020 года.

Скидка действует как на самые дешевые билеты Economy Light, которые включают перевозку только 7 килограмм ручной клади, так и на билеты с включенным багажом Economy Premium и билеты бизнес-класса.

Цены указаны по состоянию на 25 ноября / скриншот

Как ранее сообщал УНИАН, в 2020 году МАУ отменит рейсы из Киева в Краков и Бангкок.

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