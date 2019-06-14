Как вести себя на воде: топ-10 правил безопасности во время купания летом (видео)

Купаться можно только на обустроенных пляжах, на которых дежурят спасатели.

Лето в самом разгаре, а это значит, что купальный сезон открыт. Однако купание в водоеме – это не только отдых, но и потенциальная опасность. Чтобы избежать несчастья, нужно придерживаться простых правил безопасности на воде.

Топ-10 правил во время купания

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- Купаться можно только на обустроенных пляжах, на которых дежурят спасатели;

- Купание детей должно проходить исключительно под присмотром взрослых, которые хорошо умеют плавать;

- Ни в коем случае не купаться пьяным – даже небольшая доза спиртного нарушает координацию и ритм дыхания;

- Не заплывайте за буйки или слишком далеко;

- Не купайтесь в шторм и при больших волнах;

- Не приближайтесь к суднам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;

- Нельзя нырять и прыгать в воду в незнакомых местах;

- Осторожно используйте надувные матрасы или круги, особенно если не умеете плавать;

- Нельзя находиться в воде более 15 минут – при переохлаждении могут возникнуть судороги;

- Не проказничайте в воде и не пугайте пловцов – это особенно опасно.

Как ранее сообщалось, купания на городских пляжах Одессы разрешено. Морская вода соответствует нормам.