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Морская вода в Одессе соответствует нормам - МОЗ

12:34, 06 июня 2019
Экология
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Купание на пляжах Одессы разрешено / фото УНИАН

Об этом сообщил Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины, пишет Лоция.

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Специалисты взяли пробы воды в зонах рекреации морского водопользования, на девяти одесских пляжах.

60 этих проб исследовали на санитарно-микробиологические показатели, 12 – на санитарно-химические. По результатам проведенных анализов, отклонений от нормы не зафиксировано.

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