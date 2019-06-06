Морская вода в Одессе соответствует нормам - МОЗ

По результатам проведенных анализов, отклонений от нормы не зафиксировано.

Купание на городских пляжах Одессы разрешено: морская вода соответствует нормам. Об этом сообщил Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины, пишет Лоция. Читайте такжеКиевлянам посоветовали не купаться на официальных пляжах столицы Специалисты взяли пробы воды в зонах рекреации морского водопользования, на девяти одесских пляжах. 60 этих проб исследовали на санитарно-микробиологические показатели, 12 – на санитарно-химические. По результатам проведенных анализов, отклонений от нормы не зафиксировано.

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