Одним из основных изменений будет введение "плавающей" панели задач, а также больше ИИ-функций.

Microsoft готовится к запуску своей следующей версии ОС примерно через год. Согласно информации, опубликованной в издании Windows Latest, Windows 12 выйдет осенью 2024 года – работа над "двенадцаткой" находится на активной стадии.

Отмечается, что до конца 2024 года обновление получит только часть пользователей, а массовое развертывание новой ОС намечено на "весь" 2025-й.

Одним из ключевых изменений новинки будет введение рабочего стола со своего рода "плавающей" панелью задач. По словам источника, Microsoft хочет создать такой эффект для панели задач, будто она плавает над рабочим столом, отделив ее от этого самого рабочего стола и закруглив углы.

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Также Microsoft оптимизирует систему для ARM-процессоров и добавит некие функции на основе искусственного интеллекта.

Также ранее были данные о том, что Windows 12 будет иметь более строгие системные требования. Так, для ее запуска потребуется как минимум 8 Гбайт оперативной памяти по сравнению с 4 ГБ в Windows 11. При этом требования к процессору останутся прежними – 64-разрядный чип, работающий на частоте не менее 1000 мегагерц.

Windows 11 не удалось стать самой популярной ОС

Cогласно актуальным данным, спустя почти два года с релиза Windows 11 установлена всего на 23.91% устройств. И это даже несмотря на то, что Microsoft ранее объявила о прекращении выпуска крупных обновлений для Windows 10.

При этом, что интересно, Windows 11 намного популярнее среди геймеров. Статистика Steam по железу показывает, что "одинадцатка" установлена на 35% игровых ПК и эта цифра постоянно растет. В то же время доля "десятки" впервые опустилась ниже 60%.

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