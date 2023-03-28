Внешне новая система будет еще больше похожа на MacOS.

Весь интернет уже готовится к выходу Windows 12. Вероятно, следующая версия ОС будет во многом сосредоточена на поддержке работы с ИИ. На это намекает, в том числе интеграция ChatGPT прямо в панель задач Windows 11 с последним обновлением.

В связи с этим следующая операционная система от Microsoft будет иметь более строгие системные требования. Издание Deskmodder сообщает, что для запуска Windows 12 будет необходимо устройство, имеющее минимум 8 ГБ оперативной памяти.

Для сравнения, чтобы пользоваться "одинадцаткой", необходимо как минимум 4 гигабайта оперативной памяти. По данным источника, увеличенный объем ОЗУ позволит обеспечить более плавную работу сервиса Microsoft Cloud PC.

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При этом требования к процессору останутся прежними – 64-разрядный чип, работающий на частоте не менее 1000 мегагерц. Скорее всего, для хранения операционной системы будет достаточно накопителя емкостью от 64 гигабайт.

Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS

В октябре 2022 года Microsoft показала скриншот с прототипом следующей версии Windows. И она, судя по всему, будет очень похожа на macOS от Apple.

Наиболее заметным является то, что интерфейс стал лучше оптимизирован для сенсорного ввода, а панель задач выполнена в формате "острова" с отступами от краев экрана. Другие значки, такие как батарея, подключение или часы, переместили вверх вместе с отчетом о погоде.

Официальный анонс Windows 12 ожидается примерно в то же время, когда Intel выпустит процессоры 14-го поколения – предположительно, это произойдет во второй половине 2024 года. В самой Microsoft говорят, что новая операционная система будет во многом полагаться на облачные сервисы и различные ИИ-инструменты.

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