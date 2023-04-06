В новинке VA-матрица на 22 дюйма с Full HD-разрешением и два разъема – HDMI и VGA.

Компания Xiaomi вывела на рынок под брендом Redmi один из самых доступных мониторов в своем классе. Он в первую очередь предназначен для офисных задач и оснащен панелью с частотой обновления экрана чуть выше стандартной – 75 Гц.

Полное название модели – Redmi A22. За новинку просят 369 юаней (~2000 грн), и если судить по техническим характеристикам, она ничем не уступает куда более дорогим моделям.

В новинке установлена 22-дюймовая VA-матрица с Full HD разрешением (1920×1080). В характеристиках монитора указано, что он способен на 99% покрыть цветовую гамму sRGB, имеет максимальную яркость 250 нит и углы обзора 178 градусов. Контрастность – 3000:1.

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Для подключения к ПК предусмотрены порты HDMI и VGA. Есть и крепление для настенного размещения монитора.

Модель Redmi A22 пока доступна для покупки только на китайском рынке, но вскоре ее наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress. Примечательно, что прошлогодняя модель с аналогичными характеристиками на Алиэкспрессе стоит почти в два раза дороже.

А меж тем Xiaomi вовсю готовится к выходу своего нового камерофона 13 Ultra. Компания подчеркнула, что новинка будет продаваться на глобальном рынке, а по части фото все должно стать еще лучше. Сотрудничество с Leica тоже продолжается.

По слухам, Xiaomi 13 Ultra получит четыре 50-мегапиксельных камеры, 6,7-дюймовый экран AMOLED с частотой 120 Гц, топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор на 4900 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт.

Также сообщается, что Xiaomi установит в смартфон 1-дюймовую основную камеру с переменной диафрагмой. Подобная технология будет впервые внедрена в аппарате производителя.

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