Xiaomi Mi 10T и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Xiaomi накануне обновила список EOS (End of Support), в который попадают устройства китайской корпорации которые больше не будут получать апдейты системы. В этот раз производитель "похоронил" весьма популярные модели.

Так, речь идет о флагманских моделях Xiaomi Mi 10T и Xiaomi 10T Pro, а также о бюджетных Poco X3 и Poco X3 NFC. С их выхода прошло уже больше трех лет.

Отмечается, что устройства, попавшие в список EOS, не только лишаются новых функций, но также останутся без обновлений безопасности. Поэтому пользоваться ими не только несовременно, но и небезопасно.

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При этом важно понимать, что процесс устаревания смартфонов – норма. Любой аппарат рано или поздно становится раритетов. Но Xiaomi правда довольно мало поддерживает свои гаджеты обновлениями относительно других производителей Android-смартфонов. Поэтому недавно компания пообещала, что уже новые смартфоны будут обновляться дольше.

Напомним, в конце августа Xiaomi признала устаревшими Redmi Note 9 и Redmi 9 – обе эти модели являются "любимчиками" украинцев. А всего суммарно с начала 2023 года китайский производитель программно "отменил" более 50 устройств.

Владельцы актуальных девайсов Xiaomi и ее суббрендов, представленные в последние пару лет, вскоре смогут обновиться до HyperOS, новой "оболочке", которая пришла на замену MIUI. Ранее Xiaomi назвала устройства, которые первыми получат новую ОС.

Представленные накануне Xiaomi 14 не только первыми получат новую прошивку HyperOS, они также оснащены самым топовым Snapdragon 8 Gen 3 и первыми в мире дисплеями с яркостью 3000 нит. А рамки у них тоньше, чем у iPhone 15 Pro.

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