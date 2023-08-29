Redmi K30 Ultra и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Xiaomi обновила список EOS (End of Support), в который попадают устройства, которые больше не будут получать никакие обновления – ни интерфейса MIUI, ни Android, ни безопасности. В этот раз китайская фирма отправила отдыхать смартфоны Redmi и Poco, которые вышли в 2020 году.

В новый список вошли несколько популярных смартфонов, которые еще могут быть на руках у юзеров. Например, в лист включили Redmi 9 Prime, Redmi 9C NFC, Poco M2 Pro, а также флагманский Redmi K30 Ultra.

Важно понимать, что попавшие в этот список модели работать не перестанут, но станут более уязвимы к хакерским атакам и другим софтверным неприятностям из-за отсутствия патчей безопасности. То есть с этого момента пользоваться ими небезопасно – юзайте гаджеты на свой страх и риск.

Видео дня

Ранее в этом месяце Xiaomi признала устаревшим Redmi Note 9 и Redmi 9 – "любимчики" украинцев. А всего суммарно с начала 2023 года китайская компания программно "отменила" более 40 устройств.

Отметим, что Xiaomi и ее суббренды (Redmi и POCO) предлагают один из самых "коротких" сроков поддержки среди производителей смартфонов. Обычно смартфоны китайцев живут 2-3 года, тогда как Samsung и Google будут обновляться и через 5 лет.

Параллельно Xiaomi начала рассылать обновление своей фирменной оболочки MIUI на базе новой Android 14. Пока что оно распространяется только на два флагманских смартфона – Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Остальные смартфоны Xiaomi перейдут с Android 14 на Android 15 сразу с оболочкой MIUI 15, минуя промежуточные релизы. Она выйдет для китайского рынка вместе с линейкой Xiaomi 14, предположительно, в декабре 2023 года. Ранее стал известен список смартфонов, которые точно останутся без новой ОС.

Вас также могут заинтересовать новости: