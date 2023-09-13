Апдейт обещают в ближайшее время.

В конце июля этого года мессенджер Telegram крупно обновился и обзавелся "Историями" – изначально фишка из SnapChat, ставшая глобальным хитом в Instagram.

В настоящий момент сторис могут публиковать только обычные пользователи. Владельцы каналов в мессенджере ждали, когда функцию подключат для них, и вот в коде бета-версии приложения появились намеки на скорый запуск.

Уточняется, что в ближайшем обновлении Telegram позволит авторам каналов вести сторис от имени сообщества. Причем количество публикаций будет как-то связано с количеством "бустов" – схожая система реализована в Discord. Вероятно, "бусты" конкретному каналу могут выдавать владельцы Premium-подписок.

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Также авторы каналов смогут видеть статистику прочтений "историй" и даже смотреть, сколько Premium-пользователей посмотрели их контент. Среди прочих нововведений – возможность добавления аудио к историям и возможность прикрепить сториз к конкретному посту.

Скорее всего, после апдейта, многие пользователи будут недовольны обилием "кружочков" в верхней части мессенджера. Но для таких юзеров уже есть лайфхак – как убрать сторис с главного экрана Telegram.

Несмотря на то, что сторис в Телеграмме доступны всем пользователям, для бесплатного использования есть ограничения. К примеру, если вы захотите постить больше трех сторис в сутки, то придется купить Premium-подписку.

Впрочем, помимо возможности публиковать сторис, премиум-подписчики получают и другие полезные фишки, вроде возможности расшифровки аудио- и видеоосообшений в текст, приоритет при загрузке медиа и много другое. Стоимость Telegram Premium для украинских пользователей составляет $2,49 в месяц.

Ранее УНИАН рассказывал, как очистить Telegram от "мусора" – после этой процедуры мессенджер будет работать быстрее. Такой же трюк можно исполнять и с WhatsApp, TikTok и другими приложениями, которые отличаются неуемным аппетитом.

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