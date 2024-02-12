Гарнитура смешанной реальности способна стать началом "новой жизни", как это сделал iPhone более 15 лет назад.

В начале февраля состоялся долгожданный релиз Apple Vision Pro – гарнитуры смешанной реальности. Большинство обозревателей называют новинку лучшим устройством подобного типа, но о революции говорить пока рано. Однако глава OpenAI Сэм Альтман считает иначе.

Создатель ChatGPT в своей публикации в твиттере назвал новый девайс Apple "вторым самым впечатляющим продуктом в технологическом пространстве". Уступает он только iPhone. Таким образом, он даже признал превосходство яблочных продуктов над собственным чат-ботом.

Стоит отметить, что хоть Apple Vision Pro и открывает множество возможностей, компания просит за устройство внушительные $3500, из-за чего многие считают, что оно вряд ли станет таким же массовым и востребованным, как какой-нибудь iPhone.

Впрочем, есть информация, что Apple уже готовит упрощенную версию Vision Pro. Компания нацелена снизить стоимость устройства почти в два раза, чтобы превратить продукт в массовый хит. Эту технологию в Apple по праву считают будущим компьютерной техники.

Напомним, что собой представляет Vision Pro. Это гарнитура смешанной реальности, позволяющая взаимодействовать с цифровыми медиа, которые интегрированы с реальным миром. Пользователи могут управлять приложением устройства с помощью своих глаз и пальцев.

Apple описывает Vision Pro как "революционный пространственный компьютер, который изменит все". Это устройство разрабатывалось компанией больше 7 лет и по сути является первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

Еще до выхода Vision Pro СМИ рассказывали, что глава компании Тим Кук лично настаивал на запуске гарнитуры как можно скорее, хотя команда разработки уверяла, что нужно подождать несколько лет. Бывшие сотрудники Apple, работавшие над устройством, описали огромное давление, связанное с выпуском Vision Pro.

А меж тем Apple готовится к весенней презентации в конце марта, на которой представят новые ноутбуки и планшеты. Если слухи верны, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет, но и цена заметно вырастет.

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