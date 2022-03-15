Не нужно ничего устанавливать и никуда подписываться.

Война в Украине идет уже 20-й день. Россия не ожидала, что ВСУ смогут так долго ей противостоять. Оккупанты подло бьют по жилым кварталам и мирным объектам.

В связи с этим Google в сотрудничестве с украинским правительством внедрила во все Android-смартфоны систему уведомления о воздушной тревоге. Чтобы получать их, не нужно устанавливать никакие приложения или подписываться на какие-либо ресурсы.

Система базируется на механизме предупреждения о землетрясениях. Она срабатывает автоматически и предупреждает пользователей о начале и окончании воздушной тревоги. Притом не только в населенном пункте, где они находятся сейчас, но и в окрестностях.

По наблюдениям украинцев из разных регионов, уведомления от Google срабатывают даже раньше официальных каналов, в которых задержка может достигать до 30 секунд. В условиях полномасштабной войны это может быть вопросом жизни и смерти.

Какая альтернатива

Еще в первые дни войны в Украине выпустили приложение "Воздушная тревога", которое оповещает об опасности даже в беззвучном режиме смартфона. В тандеме с гугловской системой это оптимальный вариант в условиях войны.

Ранее УНИАН делился подборкой полезных, и, что не менее важно, проверенных Telegram-чатботов, которые должны быть у каждого украинца. Эти чаты полезны и для гражданских, и для наших защитников и вообще для борьбы в противостоянии с путинскими орками.

Также рассказывали, как защитить свой смартфон в военное время.

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