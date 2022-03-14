Эксперт по кибербезопасности рекомендует отказаться от биометрии в пользу классического пароля.

Российский оккупант использует разное оружие в войне против Украины. В частности, враг пытается получить преимущество на киберфронте, ломая телефоны и взламывая аккаунты украинцев в соцсетях, дабы посеять панику.

Специалист в сфере кибербезопасности, Андрей Баранович, у себя в телеграме выделил несколько простых постулатов, которые помогут украинцам обеспечить информационную безопасность в военное время.

По словам специалиста, основу "military-grade security" составляет дисциплина, а не секретный цифровой вундерваффе, поэтому все, о чем говориться ниже, будет актуально и после войны.

В первую очередь, Баранович рекомендует полностью обновить телефон. Если ваш смартфон уже не обновляется, то имеет смысл заменить его на менее навороченный, но тот, который по-прежнему получает свежие апдейты;

Откажитесь от "левых" приложений. У самого специалиста установлены только Signal, Twitter, Messenger. "Для экспериментов – отдельная "труба", – предлагает эксперт;

Не рекомендуется использовать биометрию для защиты доступа к смартфону. Лучше поставить пароль с ограниченным количеством попыток;

На всех аккаунтах необходимо активировать двухфакторную аутентификацию;

Зашифрованный бэкап рекомендуется разместить в "облаке";

Относитесь к любой ссылке одинаково подозрительно.

Ранее УНИАН делился подборкой полезных, и что немаловажно проверенных Telegram-чатботов, которые должны быть у каждого украинца. Эти чаты полезны и для гражданских, и для наших защитников и вообще для борьбы в противостоянии с путинскими орками.

Также рассказывали, как действовать, если в Украине отключат интернет. На помощь придут оффлайн-мессенджеры, которые работают через WiFi или Bluetooth и позволяют свободно общаться и обмениваться фото без использования сотовой сети.

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