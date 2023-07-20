Смартфоны могут выйти не в сентябре, а в декабре.

Apple может отложить запуск линейки смартфонов iPhone 15 на несколько недель или даже больше. Об этом сообщил аналитик Bank of America Вамси Мохана, который в 2020-м году правильно предсказал перенос старта продаж линейки iPhone 12.

Аналитик сделал такой вывод на основе проверки цепочки поставок Apple этой осенью. По его сведениям, производитель делает ставку на IV квартал, который длится с октября по декабрь.

При этом Мохана не исключает, что презентация iPhone 15 все равно пройдет в начале сентября, как и запланировано, но в продажу новые смартфоны, вероятно, поступят позже обычного. С чем связана такая задержка, источник не уточнил.

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Ранее другой аналитик Джеффа Пу говорил, что обычные модели iPhone 15 и 15 Plus могут не выйти в сентябре. Все из-за перехода на новые 48-Мп камеры, из-за чего существует риск задержки в производстве из-за проблем с поставками, и как следствие, изменения сроков релиза.

Напомним, что в прошлом году Apple представила четыре смартфона серии iPhone 14, один из которых пришлось ждать до 7 октября из-за локдауна в Китае. Остальные модели вышли 16 сентября.

Чем iPhone 15 будет отличаться от iPhone 14

Уже официально подтверждено, что iPhone 2023 года выйдут с разъемом USB-C. которого ранее никогда не было в смартфонах Apple. Также все модели получат вырез Dynamic Island, появившийся впервые в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Max.

Вдобавок у всех смартфонов iPhone 15 увеличится емкость аккумуляторов, а "прошки" смогут похвастаться новой настраиваемой кнопкой на боковой грани вместо фирменного переключателя звуковых режимов и титановыми рамками.

Меж тем все слухи и утечки указывают на то, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории. В частности, модели Pro могут подорожать на 200 долларов. Последнее такое кардинальное изменение цен было в 2017-м, когда был представлен iPhone X за $999.

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