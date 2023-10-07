Она должна стать неплохой альтернативой RTX 4090.

Согласно свежей информации, компания NVIDIA готовит к запуску графический процессор GeForce RTX 4080 Super (или 4080 Ti) в названии. Предполагается, что цена будущей новинки не будет сильно отличаться от нынешней стоимости RTX 4080.

Об этом сообщает портал VideoCardz со ссылкой на проверенного инсайдера. Новая модель будет построена на графическом процессоре AD102, превзойдя по производительности нынешнюю RTX 4080, а потреблять будет меньше 450 Вт.

По словам источника, цена должна быть такой же, как и у нынешней GeForce RTX 4080, то есть около 1200 долларов. Видеокарта, как ожидается, появится в продаже в начале 2024 года.

Видео дня

Также, по слухам, NVIDIA выпустит "урезанную" GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти (против 8 ГБ у обычной). Стоимость видеокарты составит около 150 долларов, а продажи должны стартовать в начале 2024 года.

Эта сборка ПК считается самой оптимальной в 2023 для игр

В начале месяце Valve выпустила свежий отчет по "железу" пользователей Steam за сентябрь 2023 года. Он позволяет узнать, на какой сборке ПК играет больше всех геймеров.

Так, RTX 3060 наконец-то обошла легендарную GTX 1650 и заняла лидирующую позицию в сегменте видеокарт. Также не менее популярны GeForce GTX 1060, RTX 3060 Ti и RTX 2060.

Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. В то же время все больше пользователей, если опираться на статистику Steam, предпочитают ОС Windows 11.

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