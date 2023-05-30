В новую бета-версию мессенджера внедрили возможность трансляции экрана. В ближайшее время ее смогут оценить все желающие.

В мессенджере WhatsApp появилась возможность демонстрировать свой экран собеседнику. Правда, пока в бета-версии приложения для Android, но скоро эта возможность станет доступна и для всех.

Как пишет профильный ресурс WABetaInfo, в новой бета-версии мессенджера теперь можно делиться своим экраном с собеседником во время видеозвонка. Эта функция позволит в режиме реального времени показывать все, что происходит на экране вашего смартфона или планшета.

Пользователь сможет активировать эту функцию, нажав на новый значок, расположенный в окне управления вызовам. После этого все, что происходит на экране, будет записано и отправлено в чат собеседнику.

Видео дня

Пока неизвестно, когда эта функция появится в стабильной версии WhatsApp для iOS и Android, но бета приложения публичная, поэтому долго ждать наверняка не придется.

Что нового в WhatsApp в 2023 году

Ранее WhatsApp наконец разрешил редактировать недавно отправленные сообщения и защищать диалоги паролем или биометрией.

Ожидается, что в ближайшем обновлении в WhatsApp добавят каналы по аналогии с Telegram, а дизайн клиента для Android ждет долгожданный редизайн – он станет похожим на версию для iPhone.

Также УНИАН делился инструкцией, как пользоваться одним WhatsApp на двух смартфонах. Популярный мессенджер научился работать на нескольких смартфонах сразу. Переписки и вложения автоматически и независимо синхронизируются между ними – прямо как в Telegram.

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