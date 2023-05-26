Теперь искать и добавлять контакты можно будет не только по номеру телефона.

В последние пару лет за WhatsApp было замечено немало случаев "подсматривания" функций у Telegram. И, судя по всему, команда мессенджера не планирует заканчивать это.

Как пишет профильный ресурс WABetaInfo, в WhatsApp появятся юзернеймы – пользователи смогут искать и добавлять контакты не только по номеру телефона, а еще и по короткому и уникальному имени.

Telegram добавил систему имен пользователей еще в 2014 году. Выбрав себе юзернейм, можно не "светить" номер телефона, и предоставлять новым людям никнейм в качестве контакта. С релизом никнеймов WhatsApp станет таким же удобным в этой области, как Telegram.

Видео дня

Опцию уже добавили в бета-версию WhatsApp, и включат для всех в одном из следующих обновлений мобильного клиента для смартфонов.

Что нового в WhatsApp в 2023 году

Ранее WhatsApp наконец разрешил редактировать недавно отправленные сообщения и защищать диалоги паролем или биометрией.

Ожидается, что до конца лета в WhatsApp добавят каналы по аналогии с Telegram, а дизайн клиента для Android ждет долгожданный редизайн – он станет похожим на версию для iPhone.

Ранее УНИАН делился инструкцией, как пользоваться одним WhatsApp на двух смартфонах. Популярный мессенджер научился работать на нескольких смартфонах сразу. Переписки и вложения автоматически и независимо синхронизируются между ними – прямо как в Telegram.

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