Российские хакеры осуществляют новую кибератаку на украинские госорганы, используя тему зарплат.
Об этом сообщает правительственная команда реагирования на киберинциденты (CERT-UA), которая функционирует в составе Центра киберзащиты Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины.
CERT-UA предупреждает о новых опасных электронных письмах с файлом " изменения оплаты труда с начислениями.docx", которые получали работники государственных организаций Украины.
Открытие документа может привести к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.
CERT-UA инициировала мероприятия по блокировке доменного имени и соответствующего сервера.
Ранее сообщалось, что украинская ИТ-армия в течение недели атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов.
В частности, из-за кибератак многие сайты региональных СМИ были недоступны. Кроме того, у россиян возникали сложности с продажей и арендой недвижимости онлайн.