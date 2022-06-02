Открытие документа может привести к поражению компьютера вредоносной программой.

Российские хакеры осуществляют новую кибератаку на украинские госорганы, используя тему зарплат.

Об этом сообщает правительственная команда реагирования на киберинциденты (CERT-UA), которая функционирует в составе Центра киберзащиты Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины.

CERT-UA предупреждает о новых опасных электронных письмах с файлом " изменения оплаты труда с начислениями.docx", которые получали работники государственных организаций Украины.

Открытие документа может привести к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

CERT-UA инициировала мероприятия по блокировке доменного имени и соответствующего сервера.

Ранее сообщалось, что украинская ИТ-армия в течение недели атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов.

В частности, из-за кибератак многие сайты региональных СМИ были недоступны. Кроме того, у россиян возникали сложности с продажей и арендой недвижимости онлайн.

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