Это можно сделать в течение 15 минут.

У пользователей Facebook Messenger появилась возможность редактировать сообщения, но время на это будет лимитировано.

Как пишет The Verge, для того, чтобы внести правки, нужно нажать на сообщение и выбрать соответствующую опцию.

При этом воспользоваться этой функцией пользователи смогут только в течение 15 минут после отправки сообщения.

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Meta анонсировала эту функцию на прошлой неделе, тогда же пользователям обещали сквозное шифрование для всех личных чатов и звонков в Messenger и Facebook, а также функцию исчезающих сообщений.

В 2022 году возможность редактирования сообщений появилась в бета-версии WhatsApp. А в Telegram эта функция существует уже несколько лет.

Популярность Facebook Messenger падает

За последние пять лет мессенджер Telegram, уже ставший новой повседневной привычкой для украинцев, обогнал по популярности Facebook Messenger. Он сейчас уступает только WhatsApp.

В то же время министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, анализируя безопасность популярных мессенджеров в Украине, поставил Telegram на последнее место. При этом Facebook Messenger выше него всего на одну позицию.

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