После выкачки необходимой информации, хакеры "снесли" с серверов Министерства более 100 терабайтов данных.

Украинская хакерская группировка "BLACKJACK" вместе с киберспециалистами Службы безопасности Украины взломали сайт Министерства труда и соцзащиты РФ. Об этом сообщил источник УНИАН.

По его информации, получен доступ к большому количеству документов, в том числе статистики по проведению т. н. "сво", личных данных военнослужащих, материалов докладов президенту РФ, справок по количеству протезирований. Отдельный массив информации касается временно оккупированных Харьковской и Запорожской областей и их нынешнего "руководства".

"Теперь у Службы безопасности появится много новых документов для изучения. После выкачки необходимой информации, хакеры "снесли" с серверов Министерства более 100 терабайтов данных", - отметил наш источник.

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Операции украинских хакеров - детали

Как сообщал УНИАН, 19 октября стало известно, что украинские хакеры взломали базу данных крупнейшего банка России - "Альфа-Банк" и завладели данными в частности российского олигарха Михаила Фридмана, владеющего банком. При этом, в комментарии российскому изданию ТАСС пресс-служба "Альфа-банка" заявила, что ни одного излома не было.

В День Независимости Украины хакеры взломали камеры в российских городах и обратились к жителям страны-агрессора. Соответствующее видео появилось в сети. Согласно подписям, обращение и гимн Украины россиянам пришлось послушать на работе и в общественных местах в Екатеринбурге, Анапе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Москве, Белгороде и Кирове. В обращении высмеивают "величие" Российской Федерации, состояние ее экономики и армии, а также двойников Путина.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры из группы Hackyourmom выманили информацию о позициях российских оккупантов с помощью фото привлекательных девушек. Под видом девушек программистам удалось выманить у россиян фотографии с базы. Это помогло установить ее местоположение. Полученную информацию они передали ВСУ. После этого на базе оккупантов произошла "бавовна".

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